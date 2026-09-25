Miris leģendārais basketbolists Bobs Petits, kura vārds mūžīgi paliks NBA vēstures lappusēs
Trešdien 93 gadu vecumā miris Bobs Petits, kurš saņēma vēsturē pirmo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) sezonas vērtīgākā spēlētāja balvu.
Petits visu savu NBA karjeru aizvadīja Atlantas "Hawks" komandā, kad tā bāzējās Milvokos un Sentluisā, tajā spēlējot 11 sezonas. Visās no tām viņš tika iekļauts Visu zvaigžņu spēlē. Savu karjeru viņš noslēdza ar vidēji gūtiem 20,3 punktiem un 16,1 atlēkušo bumbu, kas ir rekords starp visiem NBA basketbolistiem.
Vērtīgākā spēlētāja balvu viņš saņēma savā otrajā sezonā komandā 1956. gadā, šo pašu atzinību izpelnoties arī trīs gadus vēlāk. Abās šajās sezonās Petits bija līgas rezultatīvākais spēlētājs.
1958. gadā Petits palīdzēja "Hawks" izcīnīt tai līdz šim vienīgo NBA čempiontitulu. Tāpat Petits un Kobe Braients ir divi vienīgie NBA basketbolisti, kas četras reizes tikuši atzīti par Visu Zvaigžņu spēles vērtīgākajiem spēlētājiem. 1970. gadā Petitu uzņēma Basketbola slavas zālē.