VIDEO: Izraēlas futbolists par provocējošu žestu pēc gūtajiem vārtiem iegāž komandu
Foto: ekrānuzņēmums no video
Izraēlas futbolistam šāda vārtu atzīmēšana maksāja dārgi.
Futbols

VIDEO: Izraēlas futbolists par provocējošu žestu pēc gūtajiem vārtiem iegāž komandu

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

UEFA Nāciju līgā spēlē starp Izraēlas un Austrijas izlasēm noraidījumu par nepiedienīgu žestu saņēma pirmās futbolists Sajeds Abu-Farhi.

VIDEO: Izraēlas futbolists par provocējošu žestu p...

B līgas pirmās kārtas spēlē Sajeds Abu-Farhi 55. minūtē panāca izlīdzinājumu 1:1, taču uzreiz pēc tam atstāja Izraēlu mazākumā. 

Viņš savus gūtos vārtus izlēma nosvinēt ar provokatīvu žestu. Abu-Farhi ar stūra sitienu karodziņu, iespējams attainoja šāvienu. Futbola noteikumi paredz, ka spēlētājam var tikt piešķirts brīdinājums, ja vārtu svinības ir provocējošas, nievājošas un aizvainojošas. 

Tieši tāpēc Abu-Farhi tiesnesis parādīja dzelteno kartīti, kas izrādījās viņam otrā spēlē. Viņš atstāja Izraēlu mazākumā, kas vēlāk ielaida divus vārtus, abus pašā mača izskaņā (90. un 93. minūtē). 

Kamēr viena puse uzskata, ka Abu-Farhi attēlojis šāvienu, Izraēlas puse paudusi, ka tas vienkārši ir bijis snūkera sitiens. Tādā veidā futbolists bieži atzīmējis iesistos vārtus un līdz šim nekādas sankcijas no tiesnešiem nav sekojušas. 

Tēmas

UEFAIzraēlas futbola izlaseAustrijas futbola izlaseUEFA Nāciju līga

Citi šobrīd lasa