VIDEO: Izraēlas futbolists par provocējošu žestu pēc gūtajiem vārtiem iegāž komandu
UEFA Nāciju līgā spēlē starp Izraēlas un Austrijas izlasēm noraidījumu par nepiedienīgu žestu saņēma pirmās futbolists Sajeds Abu-Farhi.
Israeli footballer sent off for “shooting” with a corner flag— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026
In the Nations League match between Austria and Israel, Israeli national team forward Abu Farhi grabbed the corner flag after scoring and mimicked a gunshot.
The footballer had already received a yellow card. The… pic.twitter.com/zRZKzQNJ1t
B līgas pirmās kārtas spēlē Sajeds Abu-Farhi 55. minūtē panāca izlīdzinājumu 1:1, taču uzreiz pēc tam atstāja Izraēlu mazākumā.
Viņš savus gūtos vārtus izlēma nosvinēt ar provokatīvu žestu. Abu-Farhi ar stūra sitienu karodziņu, iespējams attainoja šāvienu. Futbola noteikumi paredz, ka spēlētājam var tikt piešķirts brīdinājums, ja vārtu svinības ir provocējošas, nievājošas un aizvainojošas.
Tieši tāpēc Abu-Farhi tiesnesis parādīja dzelteno kartīti, kas izrādījās viņam otrā spēlē. Viņš atstāja Izraēlu mazākumā, kas vēlāk ielaida divus vārtus, abus pašā mača izskaņā (90. un 93. minūtē).
Kamēr viena puse uzskata, ka Abu-Farhi attēlojis šāvienu, Izraēlas puse paudusi, ka tas vienkārši ir bijis snūkera sitiens. Tādā veidā futbolists bieži atzīmējis iesistos vārtus un līdz šim nekādas sankcijas no tiesnešiem nav sekojušas.