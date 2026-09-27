Viņš gadu desmitiem ieskandināja Rīgas "Dinamo" spēles - Armanda Lejas neparastais stāsts
Pastarpināti viņu noteikti zināja ikviens Latvijas hokeja fans, jo Armands Leja ilgus gadus bija tas cilvēks, kas gādāja par Rīgas "Dinamo" un Latvijas izlases mājas spēļu muzikālo noformējumu. Maču pauzēs skanējušie "Trīs vīri cēlās kaujai" un "Vai tu zini, mana mīļā" ir no viņa repertuāra.
Taču stāsts, kā Armands nonāca līdz ledus arēnai, ir interesants – viss sākās ar akordeonu un mūzikas skolu, pa vidu nonākot arī radistos.
Ko mūziķim darīt padomju armijā? Ja izdevās palikt Latvijā, tad labs variants bija nelielais karavīru ansamblis "Zvaigznīte", taču tajā vietu skaits bija ierobežots. Vēl kādam varēja palaimēties nonākt vienā no neskaitāmajiem padomju armijas orķestriem. Taču muzikāli izglītotu un apdāvinātu jauniešu katrā iesaukumā bija daudz vairāk nekā vakanto vietu jebkādās ar mūziku saistītās armijas vienībās. Tad atlika vai nu “parastais” dienests, vai nokļūšana kādās specializētās daļās. Un izrādās, ka mūziķus armijā ļoti labprāt ņēma… radistos.
Armands Leja šobrīd ir mūzikas audzinātājs bērnudārzā, diriģents un koncertmeistars Ādažu jauktajā korī "Jumis", kormeistars LU absolventu korī "Jubilate", pēc izglītības – pedagogs, kordiriģents, kora priekšmetu pasniedzējs. Sporta, īpaši hokeja, fani viņu zina ļoti labi, jo Armands vairākus gadu desmitus muzikāli aizpildīja pārtraukumus Latvijas hokeja izlases un dažādu klubu, arī Rīgas "Dinamo" spēļu laikā.
Iesaukuma dienā nomira Brežņevs
Par katru no minētajiem taviem muzikālās dzīves piedzīvojumiem ir savs stāsts, bet sāksim ar armiju – ko muzikāls cilvēks varēja iesākt, kad bija pienācis laiks “kalpot padomju dzimtenei”?
Armijā aizgāju uzreiz pēc skolas. Mamma negribēja, bet es teicu, ka gribu un labāk iešu tagad, kamēr esmu jauns un spēcīgs. Katrā kolektīvā būs kāds vājākais, par ko paņirgāsies, ko padauzīs, bet no kā man baidīties? Spēlēju hokeju, man daudz spēka – kāpēc ne? Domāju – ko man var izdarīt? Un tā arī bija.
Sākumā iesprūdu Rīgā. Tas bija 1982. gada novembris, iesaukuma dienā nomira Brežņevs, un mūs visus palaida mājās. Bijām četri čaļi, aizgājām uz "Malvīni", paņēmām pa kokteilītim. Nebija ko darīt tajās “sēru dienās”, visās trīs televīzijas programmās vai nu simfoniskā mūzika, vai "Gulbju ezers".
Kad aizgājām otrreiz, vienu no mums aizsūtīja uz Habarovsku, puisi no paralēlklases – uz tankistiem, viens tika kaut kādā strojbatā (celtnieku bataljons – red.). Man pateica, ka jābrauc uz Kauņu, uz pretgaisa aizsardzību. Tur uzreiz prasīja, ko daru – man bija mūzika un hokejs. Hokeja mums nav, bet kurus no mūzikas instrumentiem es spēlēju? Atbildu, ka akordeonu, klavieres, ģitāru. “Nospēlē kaut ko!” Nospēlēju uz ģitāras trīs četrus džeza akordus. Jā, labi, esi mūziķis, bet mums vairāk vajag pūtējus, brauksi atpakaļ uz Rīgu mācīties "stučaķ" (dauzīt). Vajadzēja jaunu radistu, jo viņējais gāja uz dembeli. Armijā zināja, ka tie, kam ir muzikālā izglītība, ir labi radisti.
Aizsūtīja mani uz Rīgu, uz lielo komandpunktu. Tā es pusgadu sabiju mācību rotā Muceniekos, bijām pakļauti vienam seržantam, kurš mūs dresēja. No rīta jāceļas 6.00, minūtes laikā jāsaģērbjas. Elementāri iespējams, nekādu problēmu.
Seržants bija lietuvietis, vēl rotā bija trīs igauņi un trīs lietuvieši, cits par citu briesmīgāki. Viens izlutināts, baigais meiteņu karalis, pirms armijas darījis, ko grib, bet te viņam no rīta agri jāceļas, ātri jāsaģērbjas, jāskrien kaut kur... Otrs tizls, trešajam bija jau 26 gadi, pēdējais laiks iesaukumam. Viņš bija īpatnējs. Seržants neieredzēja visus trīs lietuviešus un runāja ar viņiem krieviski. PSRS armijā bija likums, ka jārunā tikai krievu valodā, savā valodā ar kādu varēja runāt tikai tad, ja neviens cits nedzird. Bet lietuviešiem seržants vienmēr atbildēja krieviski.
Man paveicās, pat uz mājām tiku: gan legāli – "uvaļņēņijā", gan nelegāli – tēvs piebrauca ar mašīnu, pārlēcu pār žogu, aizbraucu mājās. Taču seržantam vienmēr atstāju divus telefona numurus – kur tēvs dzīvoja un savējo, lai var sazvanīt, ja gadījumā pēkšņi kaut kas notiek. Par to atvedu seržantam kokakolu, viņam ļoti garšoja.
Sporta mūziķis
Mūzikas spēlēšana Rīgas Sporta pilī hokeja spēļu laikā sākās 1989. gadā, kad uz Rīgu pie PSRS vicečempioniem Rīgas "Dinamo" atbrauca Vašingtonas "Capitals". Toreiz uzrunāja taustiņnieku Rolandu Poli, kurš vairākus gadus aizpildīja pauzes spēļu laikā, taču Polis bija aizņemts citur, un vajadzēja kādu vietā.
“Kad šī situācija izveidojās, Uldis Reingolds, kurš strādāja Sporta pilī un ar kuru es kopā trenējos, teica – mums taču ir draugs Armands, viņš hokeju zina un arī konservatoriju beidzis. Vadība teica: labi, lai nāk un spēlē. No tās dienas arī spēlēju,” atceras Armands.
Laikrakstā "Sports" par tevi rakstīja: “Līdz muzicēšanai sacensību laikā praktiski nav izlaidis nevienu rīdzinieku maču.” Tu tiešām skatījies visas Rīgas "Dinamo" spēles klātienē?
Pirmām kārtām es pats trenējos "Dinamo" sistēmā, un mans tēvs pazina visus trenerus. Kad Sporta pils jau bija uzcelta, gāju gandrīz uz katru maču. Man varēja būt gadi septiņi astoņi.
Reiz skolas laikā, 1981. vai 1982. gadā, izdomājām, ka naktī iesim stāvēt rindā pēc biļetēm uz spēli. Bijām kādi desmitie rindā. Turpat pie Sporta pils kasēm zem nojumes spēlējām hokeju. Kad no rīta vēra vaļā kases, visi sāka drūzmēties, bet mēs vieni no pirmajiem. Varējām cierēt tikai uz stāvbiļetēm par vienu rubli. Skatāmies, ka visiem nāk klāt paziņas. “O, čau, čau!”, un mūs tik bīda atpakaļ. Jau esam simtie, bet vēl nāk un nāk, un spiežas priekšā pie “savējiem”. Kad pienāca mūsu rinda, pateica, ka biļešu vairs nav. Dabūjām pirkt turpat no rokas, maksāt četrus rubļus.
No tā paša raksta: “Improvizēt spēles pārtraukumos esot interesanti, taču reizēm notikumi laukumā tā aizraujot, ka piemirstoties sākt muzicēšanu. Tāpēc blakus draugs, kurš palīdz atgūties un no līdzjutēja pārtapt uzmundrinātājā.” Kas tev sēdēja blakus?
Vienmēr jau kāds nāca līdzi. Vienubrīd man nebija sava sintezatora, aizņēmos te no viena, te no otra, un īpašnieku paņēmu līdzi uz spēli. Vēlāk sadarbojos ar Gunāru Meijeru, kurš arī man nāca līdzi un sāka rakstīt hokejam šodien visiem zināmās dziesmas.
Vai tas bija izaicinājums, ka spēlei jāseko līdzi nevis kā parastam hokeja līdzjutējam, bet jāstrādā?
Jā, bet, ja tu hoķī esi iekšā, arī mūzikā jūti to momentu. Tas nav kā šodien, kad ir vienalga, vai komanda spēlē lielajā mazākumā – trīs pret pieciem, un obligāti jānotur rezultāts – vai lielajā vairākumā – pieci pret trim, un obligāti jāiemet vārti. Katrai situācijai jābūt citai mūzikai, nevar vienkārši uzlikt kaut kādu klubu mūziku.
Visu interviju ar Armandu Leju lasi žurnāla "Latvijas Leģendas" jaunajā numurā. Vēl tajā skumjš stāsts par dažiem latviešu politiķiem, kuriem "iešana politikā" kļuva par destruktīvu elementu viņu dzīvē un noveda burtiski līdz kapa malai, kā arī apraksts par nepelnīti aizmirsto mākslinieku un militāro izgudrojumu autoru Rūdolfu Pērli. Šajā žurnāla numurā arī meklējam atbildi uz jautājumu, kas tad īsti bija leģendārais kolhoza "Lāčplēsis" priekšsēdētājs Edgars Kauliņš - komunistu kolaborants vai prasmīgs saimnieks, kā arī atskatāmies uz latviešu kāzu tradīcijām un dzejnieces Amandas Aizpurietes traģisko likteni.