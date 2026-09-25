Latvijas futbolisti Armēnijā sāks jauno UEFA Nāciju līgas sezonu
Latvijas vīriešu futbola izlase šodien plkst. 19:00 UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas pirmajā spēlē viesosies pie Armēnijas valstsvienības. Tiešraide LTV7 kanālā.
Latvijas izlase turpinājumā 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī mājās cīnīsies ar Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību. Vēl divas spēles Latvija aizvadīs novembra vidū izbraukumā pret Melnkalni un mājās pret Armēniju.
Izlases 26 spēlētāju sastāvā iekļauti septiņi debitanti - aizsargi Denniss Cirkins, Oskars Vientiess un Oskars Rubenis, pussargi Kristers Čudars, Danila Patijčuks un Markuss Strods, kā arī uzbrucējs Alberts Aleksanjans. Mačā ar Armēniju nevarēs palīdzēt pussargs Kristaps Grabovskis, taču nav izslēgta viņa dalība kādā no turpmākajām trīs spēlēm.
Armēnijas izlases sastāvā iekļauts 26 gadus vecais Saūda Arābijas komandas "Al-Ahli" uzbrūkošais pussargs Eduards Spercjans, kurš no šobrīd aktīvajiem futbolistiem ir rezultatīvākais Armēnijas spēlētājs. Spercjans valstsvienībā 42 mačos guvis 12 vārtus, divus no tiem 2024. gada UEFA Nāciju līgas spēlēs pret Latviju.
Latvija FIFA rangā ieņem 137. vietu, bet Armēnija ir 107. pozīcijā. Abas izlases savā starpā spēlējušas sešas reizes. Pirmais pārbaudes mačs 2009. gadā noslēdzās bez gūtiem vārtiem, bet 2014. gadā latvieši bija pārāki ar 2:0. 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā vispirms ar 2:1 pēdējās minūtēs ar 11 metru soda sitienu uzvarēja Armēnija, bet pēc tam ar 2:0 pārāka bija Latvija. Nākamajā Nāciju C līgā uzvaras tikai Armēnijai - 4:1 un 2:1.
"Uzvarēt šeit noteikti nebūs vienkārši. Visi grib uzvarēt. Mēs noteikti esam apņēmības pilni iegūt trīs punktus, domāju – arī armēņi tāpat. Mums jābūt konkurētspējīgiem vispirms fiziskā ziņā. Un tad, jā, jāseko mūsu stratēģijai. Vairāk uzmanības jāpievērš uzbrukuma fāzei. Kad mēs radām iespējas gūt vārtus, tās ir jāizmanto," pirms spēles teica izlases galvenais treneris Paolo Nikolato. "Domāju, ka spēlē izšķirošais būs divcīņas. Ja uzvarēsim tās, varam domāt par pozitīvu rezultātu," viņam piebalsoja vārtsargs Frenks Dāvids Orols.
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Marta beigās Latvijas futbolisti Paolo Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase sacentās arī Baltijas kausā, kuru noslēdza ceturtajā pozīcijā.
Nākamais Nāciju līgas turnīrs 2028./2029. gada sezonā notiks citādā formātā - komandas sacentīsies trīs līgās, pa 18 valstsvienībām katrā. A un B līgā komandas tiks ielozētas trijās grupās pa sešām izlasēm, katrai no tām aizvadot kopumā sešas spēles pret pieciem dažādiem pretiniekiem. Savukārt C līgā vienā no grupām būs septiņas komandas, ja UEFA sacensību apritē atgriezīsies 55. dalībvalsts.
Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (Londonas QPR, Anglija), Oskars Rubenis ("Auda");
pussargi - Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Gļebs Žaleiko ("Jelgava"), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija), Kristers Čudars ("Ogre United");
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uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).
Armēnijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Ogņens Čančarevičs (Belgradas IMT, Serbija), Arsens Beglarjans ("Alashkert"), Aleksandrs Mišijevs ("Urartu"), Gors Matinjans ("Sardarapat");
aizsargi - Davids Terterjans ("Alashkert"), Eriks Pilojans ("Urartu"), Sergejs Muradjans ("Noah"), Hulio Bueno, Edgars Grigorjans (abi - "Ararat-Armenia"), Eriks Simonjans ("Pyunik"), Georgijs Harutjunjans ("Puskas Akademia", Ungārija), Stjopa Mkrtčjans ("Nurnberg", Vācija), Nairs Tiknizjans (Pirejas "Olympiacos", Grieķija);
pussargi - Karlens Hovhannisjans (Toljati "Akron", Krievija), Ugočukvu Ivu (Kazaņas "Rubin", Krievija), Nareks Aghasarjans ("Urartu"), Karens Muradjans ("Ararat-Armenia"), Artjoms Bandikjans (Maskavas CSKA, Krievija), Eduards Spercjans ("Al-Ahli", Saūda Arābija), Karens Nalbandjans ("Alashkert"), Gors Manveljans ("Noah");
uzbrucēji - Arturs Serobjans, Žirairs Šaghojans, Araiks Elojans (visi - "Ararat-Armenia"), Edgars Sevikjans ("Ceuta", Spānija), Nareks Grigorjans (Konstancas "Farul", Rumānija), Nareks Hovhannisjans (Gdaņskas "Lechia", Polija), Arturs Miranjans (Tiberijas "Ironi", Izraēla), Arturs Gharibjans (Maskavas "Rodina", Krievija).