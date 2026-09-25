Latvijas U-16 basketbolisti sagaidīšanas pasākumā pie Daugavas Sporta nama pēc atgriešanās no Rumānijas, kur viņi izcīnīja Eiropas čempionu titulu, finālā pārspējot Francijas izlasi.
Basketbols
Šodien 08:55
Latvijas jaunā basketbola zvaigzne Beruē saņēmis ielūgumu uz ASV junioru izlases nometni
Latvijas U-16 basketbola izlases līderis Bendžamins Jānis Beruē, kurš šovasar sevi spilgti apliecināja Eiropas U-16 čempionātā, saņēmis ielūgumu uz oktobrī gaidāmo ASV junioru izlases nometni.
Uz nometni ielūgumu saņēmuši 50 basketbolisti četrās vecuma grupās. 2010. gadā dzimušais Beruē šādā nometnē piedalīsies trešo reizi.
Beruē māte ir latviešu basketboliste Lāsma Jēkabsone, bet tēvs - bijušais amerikāņu futbolists Ričards Beruē.
Šovasar Eiropas U-16 čempionātā Beruē tika atzīts par vērtīgāko spēlētāju un palīdzēja Latvijas izlasei izcīnīt zelta medaļas.
Beruē ar vidēji mačā gūtajiem 23,6 punktiem kļuva par rezultatīvāko spēlētāju, kā arī bija pirmais arī atlēkušo bumbu izcīnīšanā (15 atlēkušās bumbas vidēji mačā), bloķētajos metienos (3,6), vidēji spēlē laukumā pavadītajās minūtēs (32,8), kā arī vidēji mačā sakrātajā efektivitātes koeficientā 36,3 punkti un sakrātajos "double-double".