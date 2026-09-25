Latvieši sekmē “Panthers” uzvaru - pēc Balinska piespēles Vilmanis raida ripu tukšos vārtos
Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis un Uvis Balinskis sekmīgi aizvadījuši NHL pirmssezonas pārbaudes spēli. Mača izskaņā Balinskis izcīnīja ripu, bet Vilmanis to raidīja tukšos vārtos, palīdzot Floridas “Panthers” ar 5:3 pārspēt Tampabejas “Lightning”.
Abi latvieši laukumā atradās spēles pēdējā pusminūtē, kad “Lightning”, cenšoties atspēlēties, vārtsargu bija nomainījusi pret sesto laukuma spēlētāju. Balinskis aizsardzības zonā tika pie ripas un nogādāja to Vilmanim, kurš devās pāri laukumam un 24 sekundes pirms spēles beigām raidīja ripu tukšajos vārtos.
Vilmanis laukumā pavadīja 15 minūtes un 32 sekundes, trīs reizes meta pa vārtiem un bloķēja vienu pretinieku metienu. Balinskis ar 22 minūtēm un 32 sekundēm saņēma otro lielāko spēles laiku “Panthers” komandā. Latvijas aizsargs bloķēja trīs metienus, izpildīja divus spēka paņēmienus un maču pabeidza ar pozitīvu lietderības koeficientu +1. Tampabejas “Lightning” šajā spēlē nepieteica Zemgu Girgensonu.
Veiksmīgs vakars bija arī citiem latviešiem, kuri turpina cīņu par vietu NHL komandās. Rūdolfs Bērzkalns debitēja Edmontonas “Oilers” pirmssezonas pārbaudes spēlēs, viņa un Eduarda Tralmaka pārstāvētajai komandai ar 2:1 pārspējot Vankūveras “Canucks”. Bērzkalns laukumā pavadīja nepilnas 12 minūtes un divreiz meta pa vārtiem, bet Tralmaks nospēlēja 11 minūtes un 36 sekundes.
Pie ievērojama spēles laika tika arī Alberts Šmits, kurš Ņujorkas “Rangers” uzvarā papildlaikā ar 4:3 pār Ņūdžersijas “Devils” uz ledus pavadīja 23 minūtes un 48 sekundes. Savukārt Dans Ločmelis Bostonas “Bruins” zaudējumā ar 0:2 Filadelfijas “Flyers” spēlēja 18 minūtes un 49 sekundes un četras reizes meta pa vārtiem. Pitsburgas “Penguins” pieteikumā nebija Artūra Šilova, bet Kolumbusas “Blue Jackets” komandai savainojuma dēļ nevar palīdzēt Elvis Merzļikins. NHL regulārā sezona sāksies 29. septembrī.