Portugāle ar uzvaru sāk Nāciju līgas titula aizstāvēšanu; Ronaldu vārti netiek ieskaitīti
Iepriekšējās sezonas turnīra uzvarētāja Portugāles vīriešu futbola izlase ceturtdien Lisabonā ar uzvaru sāka UEFA Nāciju līgas turnīru.
A līgas mačā Portugāle ar 1:0 pieveica Velsu.
Vārtus 22. minūtē guva Žuāns Fēlikss.
59. minūtē bumba viesu vārtos nonāca pēc Krištianu Ronaldu sitiena, taču vārti aizmugures dēļ netika ieskaitīti.
Citā A līgas mačā Amsterdamā Nīderlande spēlēja 1:1 (0:1) ar Vāciju.
Vārtus viesu labā 32. minūtē guva Fēlikss Nmeha, bet mājinieki atspēlējās mača kompensācijas laika otrajā minūtē, kad precīzs raidījums padevās Kodijam Gakpo.
Vēl Norvēģija Oslo ar 3:2 (2:1) pieveica Dāniju.
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Četru minūšu laikā mājinieki 18. minūtē pēc Oskara Boba un Ērlinga Holanna vārtiem panāca 2:0.
25 minūtē Mikels Damsgords un 60. minūtē Hejlunns guva divus vārtus, rezultātu izlīdzinot - 2:2.
74. minūtē Holanns guva savus otros vārtus mačā - 3:2 Norvēģijas izlases labā.
Mača kompensācijas laika trešajā minūtē gan mājinieki pēc Dāvida Volfes otrās dzeltenās kartītes palika mazākumā, taču uzvaru nosargāja.
Serbijas izlase Belgradā nenosargāja pārsvaru un ar 1:2 (1:0) piekāpās Grieķijai.
Vārtus ceturtajā minūtē mājinieku labā guva Andrija Živkovičs, 74. minūtē Krists Colis rezultātu izlīdzināja, bet uzvaru grieķi panāca spēles kompensācijas laika piektajā minūtē pēc precīza Anastasa Duvika raidījuma.
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B līgā Austrija Lincā ar 3:1 (1:0) pieveica Izraēlu.
Vārtus 43. minūtē ar 11 metru soda sitienu guva Romano Šmids.
Otrā puslaika sākumā galvenā persona laukumā bija izraēlietis Sajeds Abu Farhi. 52. minūtē viņš nopelnīja dzleteno kartīti, 55. minūtē izlīdzināja rezultātu, bet 56. minūtē viņš saņēma vēl vienu dzelteno kartīti un tika noraidīts no laukuma.
Mājinieki uzvaru nodrošināja mača galotnē. 90. minūtē vārtus guva Filips Mvene, bet spēles kompensācijas laika trešajā minūtē - Saša Kalajdžičs.
Kosovas un Īrijas spēlē Prištinā vārtus 83. minūtē guva Vedats Muriki, mājiniekiem uzvarot ar 1:0.
D līgas cīņā Enkamā Malta izbraukumā ar 2:1 (1:1) pārspēja Andoru.
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17. minūtē Gijoms Lopess izvirzīja vadībā mājiniekus, bet 36. minūtē Irvins Kardona un 81. minūtē Tedijs Teuma panāca Maltas uzvaru ar 2:1.
85. minūtē viesu labā 11 metru soda sitienu nerealizēja Iljass Šuarefs.
Otrā līgas ceturtdienas spēlē Vaducā Lietuvas izlase izbraukumā ar 2:0 (0:0) pieveica Lihtenšteinu.
Vārtus 53. minūtē guva Vācijā dzimušais Luks Mihelbrinks, bet 66. minūtē izcēlās Artūrs Dolžnikovs.
Latvijas izlase C līgā pirmo maču aizvadīs piektdien Erevānā ar Armēniju.
2024./2025. gada sezonā Nāciju līgā uzvarēja Portugāle, kas pēc 2:2 120 spēles minūtēs finālā pēcspēles sitienos ar 5:3 pieveica Spāniju.