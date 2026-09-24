“Dubai” Eirolīgas debijā sarūpē pārsteigumu un pieveic Madrides “Real”; Bertānam trīs punkti
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien guva trīs punktus "Dubai" uzvarā savā laukumā pirmajā ULEB Eirolīgas mačā.
"Dubai" ar 78:77 (20:16, 18:28, 25:18, 15:15) pārspēja Madrides "Real".
Bertāns 10 minūtēs un 56 sekundēs laukumā realizēja vienu no diviem tālmetieniem, vienreiz pārķēra bumbu, divreiz pārkāpa noteikumus un spēli beidza ar efektivitātes koeficientu viens.
Rezultatīvākais "Dubai" rindās bija Dveins Beikons ar 24 punktiem, bet 12 punktus guva Makkinlijs Raits.
Viesiem seši basketbolisti guva 8-11 punktus, par rezultatīvākajiem ar 11 punktiem kļūstot Timotē Luvavu-Kabaro un Teo Meildonam, kura kontā arī sešas rezultatīvas piespēles.
Pirmajā ceturtdaļā pēc Beikona divpunktu metiena mājinieki panāca astoņu punktu pārsvaru - 15:7, bet otrajā ceturtdaļā pēc Olivjē Sara realizēta viena soda metiena no diviem vadībā ar 44:33 jau izvirzījās "Real".
Atlikušajā laikā laukumā risinājās līdzīga cīņa, taču gandrīz visu ceturto ceturtdaļu vadībā bija Spānijas klubs.
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51 sekundi pirms pamatlaika beigām ar tālmetienu mājiniekus vadībā ar 78:77 izvirzīja Raits, un viesu centieni mainīt rezultātu nesekmējās.
Komandas septembra vidū jau tikās pirmajā Eirolīgas Superkausa izcīņā, "Dubai" pusfinālā pagarinājumā piekāpjoties nākamajai kausa ieguvējai ar 95:98. "Dubai" turnīrā ieņēma ceturto vietu četru komandu vidū.
Ceturtdien Rodiona Kuruca pārstāvētā Spānijas vienība Vitorijas "Baskonia" mājās tiksies ar Eirolīgas čempioni no Grieķijas Pirejas "Olympiacos".
Eirolīgā katra no 20 komandām aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs notiks maija beigās.
Iepriekšējā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Atēnās, par čempioni kļuva Pirejas "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pārspēja Madrides "Real".