Latvijas tenisistēm neveiksmes vienspēlēs – Zeltiņa un Tomase zaudē astotdaļfinālā
Foto: AFP/Scanpix
Latvijas tenisiste Beatrise Zeltiņa.
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Latvijas tenisistēm neveiksmes vienspēlēs - Zeltiņa un Tomase zaudē astotdaļfinālā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas tenisistes Beatrise Zeltiņa un Elza Tomase ceturtdien Bulgārijā un Spānijā piedzīvoja zaudējumus Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-50 turnīru astotdaļfinālos.

Latvijas tenisistēm neveiksmes vienspēlēs – Zeltiņ...

Zeltiņa, kura WTA rangā ieņem 436. vietu, ar 5-7, 3-6 zaudēja turnīra sestajai raketei spānietei Anai Olmo (WTA 264.). Pirmās kārtas spēlē viņa ar rezultātu 6-7 (3:7), 6-3, 6-3 pārspēja grieķieti Elenu Korokodzidi (WTA 513.).

Savukārt Tomase (WTA 751.) astotdaļfinālā ar 1-6, 2-6 zaudēja septīto numuru saņēmušajai krievietei Kirai Pavlovai (WTA 347.). Pirmajā kārtā latviete ar rezultātu 6-2, 6-1 guva virsroku pār somieti Lauru Hietarantu (WTA 503.).

Iekļūšana astotdaļfinālā deva sešus WTA ranga punktus.

Dubultspēļu sacensību pirmajā kārtā Tomase pārī ar amerikānieti Kārsoni Tengailišu ar 6-3, 7-5 pieveica turnīra pirmās raketes Emiliju Apltonu no Lielbritānijas un Hietarantu, bet ceturtdaļfinālā ceturtdien ar 6-3, 4-6, 10:1 pārspēja Kanādas duetu Kadensa Breisa/Aleksandra Vagramova.

Par iekļūšanu pusfinālā Tomase nopelnīja 20 pasaules ranga punktus.

Zeltiņa pārī ar bulgārieti Jeļizaru Jaņevu pirmajā kārtā ar 6-2, 6-1 pārspēja mājinieces Andreju un Denislavu Gluškovas, bet ceturtdien ceturtdaļfinālā ar 6-3, 6-7 (5:7), 5:10 piekāpās sacensību galvenajām favorītēm rumānietei Oanai Gavrilai un grieķietei Sapfo Sakellaridi.

Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Zeltiņa nopelnīja 11 pasaules ranga punktus.

Turnīrs Plovdivā norisinās māla seguma kortos, bet Jeklā - cietā seguma kortos.

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