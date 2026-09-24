Rasels dominē Baku un ir ātrākais abos Azerbaidžānas “Grand Prix” treniņos
"Mercedes" pilots Džordžs Rasels ceturtdien bija ātrākais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta 15. posma - Azerbaidžānas "Grand Prix" - pirmajās divās treniņbraucienu sesijās.
Pirmajā treniņā Rasels Baku ielās izveidotajā trasē finišēja vienā minūtē un 45,387 sekundēs, četras sekundes desmitdaļas ātrāk par Maksu Verstapenu ("Red Bull").
Verstapenu un Šarlu Leklēru šķīra tikai četras sekundes tūkstošdaļas, bet starp abiem "Ferrari" pilotiem bija 0,033 sekundes, Lūisam Hamiltonam uzrādot līdzīgu rezultātu kā Leklēram.
Sezonas līderis Kimi Antonelli ("Mercedes") hidraulikas problēmu dēļ veica tikai deviņus apļus un bija piektais ātrākais, bet aiz viņa bija Oskars Piastri ("McLaren"), kamēr tālāk sekoja abi RB piloti Laiems Losons un Arvīds Linblads. Lando Norisam ("McLaren") un Izakam Hadžaram ("Red Bull") bija otrā desmita rezultāti.
Otrajā treniņā Rasela labākais rezultāts bija viena minūte un 43,347 sekundes, bet Antonelli atpalika 0,552 sekundes. Tuvu sekundei atpalicība bija Verstapenam, aiz kura atkal bija abi divi "Ferrari" braucēji Leklērs un Hamiltons. Tālāk sekoja Noriss, Pjērs Gaslī ("Alpine"), Piastri un Hadžars.
Piektdien būs vēl viens treniņš un kvalifikācija, bet Azerbaidžānas "Lielās balvas" izcīņa norisināsies sestdien.
Pēc 14 posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 292 punktiem ieņem Antonelli, 211 punkti ir Raselam, 191 punkts - Hamiltonam, 186 punkti ir Norisam un 167 punkti - Leklēram.
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Konstruktoru kausā "Mercedes" ir 503, "Ferrari" - 350, "McLaren" - 306 un "Red Bull" - 230 punkti.
Šosezon bija paredzēti 24 posmi, taču Tuvajos Austrumos notiekošās karadarbības dēļ tika atcelti posmi Bahreinā un Saūda Arābijā. Sezona decembra sākumā noslēgsies Abū Dabī.
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".