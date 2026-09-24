Hokejists Ronalds Ķēniņš pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas hokejā
Ronalds Ķēniņš pēc pusotra gada ilgas pauzes atkal būs redzams hokeja laukumā.
Latvijas uzbrucējs Ronalds Ķēniņš, kurš iepriekšējo divu sezonu laikā aizvadījis deviņas spēles, pievienojies "Optibet" Hokeja līgas (OHL) komandai "Mogo"/RSU, vēsta meistarsacīkšu rīkotāji.
35 gadus vecais latviešu hokejists 2025./2026. gada sezonā nespēlēja, bet vēl sezonu iepriekš bija pat četru komandu sastāvos. "Lausanne" rindās viņš neaizvadīja nevienu spēli Šveices augstākajā līgā (NL), "Sierre" sastāvā pēc spēka otrajā līgā piedalījās septiņos mačos un guva divus punktus (1+1).
2024. gada novembrī viņš uz pārbaudes laiku pievienojās "Bern" komandai, šajā vienībā neuzspēlējot, bet pa vidu bija īrē Hemēnlinnas HPK un Somijas komandā divās spēlēs tika pie diviem punktiem. Janvārī Bernes klubs lauza līgumu ar latvieti. Pirms pievienošanās "Lausanne" latviešu uzbrucējs vairākas sezonas aizvadīja Cīrihes "Lions", ar kuru trīs reizes kļuva par valsts čempionu.
Ķēniņš divas sezonas pavadīja arī Ziemeļamerikā, kur Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienībā Vankūveras "Canucks" aizvadīja 38 spēles un izcēlās ar 12 (4+8) punktiem. Viņš bijis Latvijas izlases spēlētājs, piedalījies pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs.