Ilgi gaidītais britu smagsvaru duelis beidzot izziņots. Viens otru izaicinās Fjūrijs un Džošua
Paziņots, ka šī gada beigās divi Lielbritānijas smagsvari, Entonijs Džošua un Taisons Fjūrijs, beidzot viens pret otru spēkosies ringā.
Abu cīņa ieplānota 11. decembrī Kārdifā. Vietas izvēle abu nometņu pārrunās bija viens no klupšanas akmeņiem, kas gan beigās pārvarēts.
Cīņu tiešraidē translēs straumēšanas platforma "Netflix", kas pēdējos gados demonstrējusi vairākas boksa cīņas. Iespējams, bokseriem gan nāksies pielāgoties lielajam ASV izklaides tirgum un cīņu šova sākums varētu sākties jau 11. decembra rītā pēc Lielbritānijas laika.
Fjūrijs un Džošua ir šī brīža labākie Lielbritānijas smagsvari. Abi jau iepriekš bieži bijuši tuvu aizvadīt savstarpējo cīņu, taču plāni vienmēr izjuka. Iepriekš Fjūrijs ne pirmo reizi paziņoja par boksera karjeras pārtraukšanu, tajā ātri vien atgriežoties.
38 gadus vecais Fjūrijs karjerā cīnījies 39 cīņās, no kurām uzvarējis 36. Divus vienīgos karjeras zaudējumus viņš piedzīvojis pret ukraini Oleksandru Usiku, savukārt 2018. gadā cīņa pret Deonteju Vailderu noslēdzās bez uzvarētāja noskaidrošanas.
36 gadus vecais Džošua karjerā cīnījies 34 cīņās, no kurām uzvarējis 30. Divi no četriem zaudējumiem arī piedzīvoti jau pret minēto Usiku, kā arī Endiju Ruisu junioru un Danielu Dubuā. 2025. gada decembrī Džošua izaicināja "YouTube" slavenību Džeiku Polu, uzvarot ar nokautu.