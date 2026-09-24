Tikai 17 gados Šins Ohaši ir pasaules rekordists.
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Šodien 15:20
17 gadus vecais japāņu peldētājs labo pasaules rekordu 200 metros brasā
Japānas peldētājs Šins Ohaši 17 gadu vecumā labojis pasaules rekordu 200 metru brasā.
Āzijas spēļu sacensībās Ohaši finišēja divās minūtēs un 4,83 sekundēs, par 0,65 sekundēm labojot rezultātu, ko 2023. gada pasaules čempionātā sasniedza Sjiņs Haijans no Ķīnas. Ohaši arī pirms šīm sacensībām bija sezonas līderis ar rezultātu divas minūtes un 6,59 sekundes.
Sudraba medaļu šajā distancē izcīnīja Kirgizstānas peldētājs Deniss Petrašovs ar finišu divās minūtēs un 8,67 sekundēs, bet vēl deviņas sekundes simtdaļas atpalika Čo Sunjē no Dienvidkorejas.