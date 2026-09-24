Ilggadējā sieviešu izlases līdere Anete Šteinberga paziņo par karjeras beigām valstsvienībā
Latvijas sieviešu basketboliste Anete Šteinberga paziņojusi par karjeras beigām valstsvienībā.
"Man vienmēr ir bijis gods un cieņa būt daļai no šīs komandas. Nav vārdu, ar kuriem es varētu aprakstīt savas emocijas, savas izjūtas un savu pateicību par laiku Latvijas sieviešu valstvienībā. Tā bija, ir un būs mana mīļākā komanda, kurā spēlēt un atdot sevi visu. Nav labāku sajūtu, kā spēlēt savas ģimenes, draugu un fanu priekšā. LATVIJA- tas ir bijis mans dzinulis, mans spēks, mana pašatdeve, kad dodos kārtējā cīņā, lai pārstāvētu savu valsti. Visskaistākās uzvaras, visspēcīgākās emocijas, vislielākie laimes brīži ir bijuši tieši tad, kad mugurā ir bijis Latvijas izlases krekls. Paldies par visu, kas kopā piedzīvots," teikts Šteinbergas paziņojumā.
Anete sieviešu valstsvienībā debitēja 2012. gada 27. maijā 22 gadu vecumā. Savā valstsvienības karjerā viņa piedalījusies četros Eiropas čempionāta finālturnīros un 2018. gada Pasaules kausa izcīņā, ik reizi sasniedzot labāko efektivitātes rādītāju komandā. 14 oficiālajās spēlēs gūti vairāk par 20 punktiem, četrās vairāk par 30, 19 spēlēs sasniegts double-double.
Sieviešu valstsvienībā kapteinei 101 spēle. Kopā gūti 1247 punkti (vidēji spēlē 12,35 punkti). Un viņa ir trīspadsmitā “simtniece” sieviešu valstsvienības vēsturē. FIBA turnīros Anetei 54 spēles, kuru laikā 759 punkti (vidēji spēlē 14,1 punkti).
Šteinbergai pieder vairāki sieviešu izlases rekordi. Ar 37 punktiem 2023. gada 12. februāra spēlē pret Zviedriju viņa aizvadījusi rezultatīvāko maču sieviešu izlases vēsturē.
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Noslēdzošo spēli valstsvienībā Anete Šteinberga aizvadīja 2026. gada 18. novembrī FIBA 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē pret Igauniju. Šajā spēlē Anetei laukumā 21:01 minūte, kuru laikā gūti deviņi punkti, sešas atlēkušās bumbas un divi bloķēti metieni.