Uz laukuma divreiz saļimušais Kristians Ēriksens vienojies par līguma laušanu ar "Wolfsburg"
Foto: IMAGO/Gonzales Photo
Dānijas futbola izlases pussargs Kristians Ēriksens vēl nav publiski paziņojis par saviem nākotnes plāniem.
Futbols

Uz laukuma divreiz saļimušais Kristians Ēriksens vienojies par līguma laušanu ar "Wolfsburg"

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Dānijas futbola izlases pussargs Kristians Ēriksens, kurš šovasar otro reizi karjerā saļima laukumā, vienojies ar Vācijas otrās bundeslīgas komandu "Wolfsburg" par līguma laušanu.

Uz laukuma divreiz saļimušais Kristians Ēriksens v...

Jūnijā Ēriksens Dānijas izlases pārbaudes spēlē ar Ukrainu laukumā saļima un tika nogādāts slimnīcā. Tā 34 gadus vecajam futbolistam bijusi līdz šim pēdējā spēle.

2021. gadā Eiropas čempionāta finālturnīrā Dānijas un Somijas izlašu spēlē pirmā puslaika beigās Ēriksens pēkšņi saļima, piedzīvojot sirds apstāšanos. Viņa dzīvību izdevās glābt un vēlāk pussargam tika implantēts kardioverteris-defibrilators, lai uzturētu nemainīgu sirds ritmu. Laukumā viņš atgriezās 2022. gada martā.

Pēc karjeras atsākšanas Ēriksens pārstāvēja "Brentford", pēcāk pievienojās Mančestras "United", bet pērn pārgāja uz "Wolfsburg", ar kuru līgums dānim bija līdz šīs sezonas beigām.

Pirms pirmajām veselības problēmām Ēriksens pārstāvēja Milānas "Inter", bet vēl pirms tam spēlēja Totenhemas "Hotspur" un Amsterdamas "Ajax" komandās.

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