Ar pirmo numuru izsētā Ostapenko apstājas Seulas "WTA 250" turnīra otrajā kārtā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko ceturtdien Seulas "WTA 250" turnīrā piedzīvoja zaudējumu otrajā kārtā.
Cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 32. vietu un turnīrā izsēta ar pirmo numuru, ar 4-6, 1-6 zaudēja austrālietei Teilai Prestonei (WTA 94.). Latvijas tenisiste turnīru noslēdza ar 30 WTA vienspēļu ranga punktiem.
Pirmajā kārtā Ostapenko ar 6-4, 6-1 pārspēja krievieti Anastasiju Zaharovu (WTA 109.), bet Prestone ar 6-2, 3-6, 6-2 bija pārāka pār japānieti Himeno Sakacumi (WTA 115.). Abas tenisistes līdz šim savā starpā nebija spēkojušās.
Ostapenko šis ir pirmais turnīrs pēc ASV atklātā čempionāta, kurā viņa nepārvarēja pirmo kārtu, bet Prestone Ņujorkā tika kārtu tālāk. Latvijas tenisiste Seulas turnīrā spēlē sesto reizi. 2017. gadā Dienvidkorejas galvaspilsētā Ostapenko izcīnīja savu otro titulu pēc "French Open" trofejas, bet piecus gadus vēlāk zaudēja finālā.
Turnīrs Seulā norisinās cietā seguma kortos.