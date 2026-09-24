Floridas "Panthers" galvenais treneris redz vietu Vilmanim sastāvā, par Balinski izsakās piesardzīgāk
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Floridas "Panthers" galvenais treneris Pols Moriss cildinājis uzbrucēju Sandi Vilmani un komentējis Uvja Balinska statusu.
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis ir gatavs spēlēt Nacionālajā hokeja līgā (NHL) un Floridas "Panthers" nav jāgaida vairākas sezonas, lai viņš varētu dot komandai pienesumu, atzina "Panthers" galvenais treneris Pols Moriss.
Vilmanis, kurš pagājušajā sezonā debitēja NHL, aizvadot 19 spēles, pēdējā pārbaudes mačā bija vienā virknējumā ar Antonu Lundenu un Ētu Luostarinenu un, ņemot vērā, ka Breds Maršāns izlaidīs sezonas ievadu, viņš varētu sākt sezonu "Panthers" pamatsastāvā.
"Es uzskatu, ka viņš jau tagad ir viens no deviņiem labākajiem spēlētājiem. Mums nav jāgaida trīs gadi, lai viņš sāktu dot ievērojamu pienesumu. Ja gaidi statistiku, gaidi, kamēr viņš iegūs pārliecību, lai veiktu spēles un gūtu vārtus, tad kā trenerim tas var kļūt patiešām nogurdinoši," teica Moriss. "Sandis var iziet laukumā un jau no paša sākuma būt ļoti spēcīgs aizsardzībā. Viņš jau tagad ir pietiekami meistarīgs, lai es viņu vienkārši laistu laukumā. Es viņam ļoti ticu," viņš turpināja. Vilmanis pagājušajā sezonā NHL 19 mačos izcēlās ar pieciem gūtiem vārtiem un divām rezultatīvām piespēlēm.
Ne tik pārliecinoši Moriss atbildēja par Uvi Balinski, kuram tā jau būs ceturtā sezona Floridas "Panthers" sistēmā. "Vienā sezonā viņš aizvadīja ap 70 NHL spēlēm un pēc tam viņš bija ārpus sastāva, jo citi atgriezās. Uvis vienmēr ir pirmais, kurš būs sastāvā, jo aizsargiem visai bieži ir savainojumi. Balinskis ir liela daļa no mūsu komandas, bet visi vēlas drošību, drošu vietu sastāvā," par Uvi teica galvenais treneris. "Viņam par savu vietu ir jācīnās. Vienmēr esam vēlējušies, lai notiek cīņa un progress, bet pienāk arī brīdis, kad pieņem savu lomu. Tas var ļaut apzināties, cik vērtīga ir šī loma un, ka vari šeit spēlēt ilgi, pieņemot to."
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"Panthers" sezonu sāks 29. septembrī, viesojoties pie pagājušās sezonas čempionvienības Karolīnas "Hurricanes".