Somi šokē pasaules čempionus itāļus un otro reizi iekļūst Eiropas čempionāta volejbolā pusfinālā
Somijas vīriešu volejbola izlase trešdien Turīnā apspēlēja Itālijas valstsvienību un iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā, kur tiksies ar Slovēnijas izlasi.
Somija pieveica Itāliju ar 3-2 (21:25, 28:26, 25:16, 20:25, 15:13). Somi sasniedza pusfinālu tikai otro reizi un pirmo reizi kopš 2007. gada, kad meistarsacīkstes noslēdza ceturtajā pozīcijā.
Uzvarētājiem 28 punktus guva Jonass Jokela, kurš uzbruka ar 68% efektivitāti (27/40), Luka Martila guva 22 punktus, trīs sakrājot no serves līnijas, bet Mīka Hāpaniemi pusi no saviem 10 punktiem sakrāja blokā. Itālijas izlasē 20 punktus guva Juri Romāno, trīs no tiem sakrājot ar servi un uzbrūkot ar 63% efektivitāti (17/27), Džovanni Sangineti četrus no 14 punktiem sakrāja blokā, bet Matija Botolo guva 13 punktus.
Somijas izlase ar šo uzvaru novērsa iepriekšējā čempionāta scenāriju, kad par medaļām cīnījās Polija, Itālija, Slovēnija un Francija. Pusfinālā piektdien Milānā Francija tiksies ar Somiju, bet Slovēnija - ar Poliju.
Slovēņi dienas pirmajā cīņā ar 3-1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13) pārspēja Beļģiju. Uzvarētājiem 18 punktus guva Roks Možičs, trīs no tiem sakrājot blokā un uzbrūkot ar 63% efektivitāti (15/24). 14 punktus guva Niks Mujanovičs, 12 - Klemens Cebuļs un 11 - Jans Kozameriks, kura kontā pieci ar bloku gūti punkti. Beļģijas izlasē 23 punktus guva Ferre Regerss, bet 12 punktus - Bazils Dermo.
Jau ziņots, ka otrdien divu Latvijas izlases pretinieku grupā cīņā olimpiskā čempione Francija ar 3-0 (25:16, 25:19, 25:19) pārspēja Rumāniju, bet pašreizējā Eiropas čempione Polija, kurai pirmajā "play-off" kārtā zaudēja Latvijas izlase, ar 3-0 (25:23, 25:17, 25:17) pārspēja vēl vienu Latvijas pretinieci grupā Vāciju.
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Eiropas čempionāts, kas notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā, beigsies sestdien. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvadīja Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlēja arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases, un čempionātā izcīnīja 15. vietu.
Četras labākās grupu komandas iekļuva astotdaļfinālā, kas tāpat kā ceturtdaļfināla mači tiek izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā.