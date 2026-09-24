Laksa palīdz "WIngs" uzvarēt Sietlas "Storm"
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Dalasas "Wings" trešdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) mačā izcīnīja panākumu.
"Wings" izbraukumā ar 103:91 (29:12, 20:30, 27:21, 27:28) pārspēja Sietlas "Storm".
Laksa spēlēja sešas minūtes un 17 sekundes, kuru laikā garām grozam meta trīs tālmetienus. Viņa arī tika pie vienas kļūdas un nopelnīja divas piezīmes, iekrājot +/- rādītāju -15.
Dalasas komandā rezultatīvākā ar 25 gūtajiem punktiem bija Peidža Bukersa, kura arī tika pie septiņām rezultatīvām piespēlēm, Arinke Ogunbovale guva 23 punktus, kamēr Džesika Šeparde iekrāja 20 punktus, 12 rezultatīvas piespēles un 11 bumbas zem groziem. Mājinieču rindās ar 29 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Dominika Malonga.
Dalasas komanda, kas jau nodrošinājusi vietu izslēgšanas spēlēs, ar bilanci 27-17 Rietumu konferencē atrodas ceturtajā pozīcijā.
Laksa "Wings" vienībai pievienojās pēc šī gada draftā ar pirmo numuru izraudzītās aizsardzes Eizijas Fadas traumas. Pērn Laksa ar Fīniksas "Mercury" komandu kļuva par WNBA vicečempioni.