Latvija rīkos 2030. gada pasaules BMX riteņbraukšanas čempionātu.
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Šodien 08:34
Latvija rīkos 2030. gada pasaules BMX riteņbraukšanas čempionātu
Latvija ieguvusi tiesības rīkot 2030. gada pasaules BMX riteņbraukšanas čempionātu, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).
Uz pasaules čempionāta rīkošanu pretendēja arī Dānija un Saūda Arābija.
Latvija kļūs par pirmo Baltijas valsti, kas uzņems kādu no UCI pasaules čempionātiem. Meistarsacīkstes tiks aizvadītas Valmierā, kur iepriekš tika rīkots arī Eiropas BMX riteņbraukšanas čempionāts.
Tāpat Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI) kongresā Latvijai tika piešķirtas tiesības rīkot vienu no 2027. gada Pasaules kausa posmiem junioriem šosejas riteņbraukšanā. Latvija uzņems vienu no četriem Eiropā paredzētajiem posmiem.
Monreālā, kur norisinās pasaules šosejas riteņbraukšanas čempionāts, tika aizvadīts UCI kongress.