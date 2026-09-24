Bļugers raida ripu tukšos vārtos NHL pirmssezonas pārbaudes spēlēs
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē raidīja ripu tukšos pretinieku vārtos.
Bļugera pārstāvētā Toronto "Maple Leafs" viesos ar 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) pārspēja Otavas "Senators".
Latvijas uzbrucējs guva vārtus pamatlaika pēdējā minūtē vairākumā, kad pretinieki vārtsargu bija nomainījuši pret piekto laukuma spēlētāju, un panāca 4:2.
Bļugers šajā mačā uz ledus bija 16 minūtes un 51 sekundi, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, uzvarēja septiņos no 13 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu.
Otrā perioda ceturtajā minūtē Toronto komandu vadībā izvirzīja Henriks Rubinskis, bet nepilnas trīs minūtes vēlāk Dilazs Kazenss izlīdzināja rezultātu.
Trešās trešdaļas vidū "Maple Leafs" vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Stīvens Lorencs, taču laukuma saimniekiem šoreiz vajadzēja mazāk nekā minūti, šoreiz precīzam esot Hoitam Stenlijam. Nedaudz vairāk kā četras minūtes līdz pamatlaika beigām Toronto komandas uzvaru nesošos vārtus guva Raiens Tverbergs.
"Maple Leafs" vienība bija sadalīta divos sastāvos, kas trešdien aizvadīja divas cīņas ar "Senators". Otra Toronto komanda apspēlēja "Senators" ar 6:1.
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