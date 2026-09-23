Vecāki izskrien uz ledus, konfliktā iesaistās policija - bērnu hokeja spēle Jelgavā beidzas ar roku palaišanu un draudiem
Bērnu hokeja spēle Jelgavā pāraugusi pamatīgā konfliktā. Vecāki izskrējuši uz ledus, izcēlušies asumi starp abu komandu pārstāvjiem, bet notikušajā nācies iesaistīties arī pašvaldības policijai.
Incidents noticis Latvijas jaunatnes čempionāta U11 spēlē starp Tukuma un “Hockey Planet” komandām. LTV publiskotajos video redzams, ka spēles laikā vairāki “Hockey Planet” spēlētāju vecāki iziet uz ledus, bet vēlāk konflikts turpinās arī ārpus laukuma. Tukuma komandas pārstāvis Jānis Grands stāsta, ka, cenšoties nepieļaut vecāku nokļūšanu pie tiesneša, viņam uzbrukuši vairāki cilvēki. Viņš apgalvo, ka saņēmis arī draudus.
Savukārt “Hockey Planet” spēlētāju vecāki notikušo skaidro citādi. Viņi uzskata, ka internetā izplatītie video izrauti no konteksta un pretinieku komandas bērni spēlē uzvedušies pārlieku agresīvi. Ivars Mēkons LTV skaidroja, ka vecāki uz ledus devušies pēc tam, kad viens no bērniem ilgstoši gulējis uz ledus. “Ja tev ir mazgadīgs bērns, tu esi par viņu atbildīgs,” viņš norādīja, aicinot vērtēt visu notikuma video, nevis atsevišķus fragmentus.
LHF ģenerālsekretārs Roberts Pļāvējs norādījis, ka incidentu jau izvērtējusi federācijas disciplinārā komiteja. Sodi piemēroti gan par bērnu uzvedību laukumā, gan klubiem un vecākiem par pārkāpumiem spēles laikā. Federācija arī brīdinājusi – ja līdzīgas situācijas atkārtosies, var tikt lemts par skatītāju neielaišanu hallē uz konkrēto komandu spēlēm.
LHF atzīst, ka šis nav pirmais gadījums, kad bērnu hokejā vecāku emocijas iziet ārpus rāmjiem, tādēļ plānota arī sabiedrības izglītošanas kampaņa. Tikmēr konflikts līdz ar spēles beigām nav norimies. Grands vērsies policijā, bet Mēkons iesniedzis iesniegumu Latvijas Hokeja federācijā.