Latvija tiks pārstāvēta pirmajā Eiropas Rapid Surf čempionātā
Latvijas jaunie sērfošanas sportisti Nora Auškāpa (17) un Reinholds Tēcis (13) šonedēļ pārstāvēs Latviju pirmajā Eiropas Rapid Surf čempionātā, kas no 23. līdz 27. septembrim norisināsies OANA sērfošanas centrā Ebikonā, Šveicē.
Eiropas čempionāts pulcēs vadošos sportistus no visas Eiropas, kuri sacentīsies baseina viļņu sērfošanā jeb Rapid Surf. Šis ir nozīmīgs notikums jaunās sērfošanas disciplīnas attīstībā Eiropā - pirmo reizi sportisti cīnīsies par Eiropas čempionu tituliem. Pēdējos gados Rapid Surf piedzīvo strauju attīstību un sacensības baseina viļņos kļūst arvien populārākas gan sportistu, gan skatītāju vidū.
“Šis ir nozīmīgs notikums arī Latvijas sērfošanas sporta attīstībā - mūsu jaunajiem sportistiem ir iespēja sacensties ar vienaudžiem no citām Eiropas valstīm un gūt vērtīgu starptautisku pieredzi. Pateicamies visiem, kas palīdzēja sportistiem nokļūt līdz čempionātam Šveicē, īpaši AS “Balticovo”, piešķirot finansējumu sacensību izdevumu segšanai,” stāsta komandas treneri Inārs Bīrmanis un Toms Petrusevičs.
Latviju junioru konkurencē pārstāv septiņpadsmitgadīgā Nora Auškāpa un trīspadsmitgadīgais Reinholds Tēcis. Abi sportisti jau ir apliecinājuši savu konkurētspēju Rapid Surf disciplīnā, šogad izcīnot uzvaras Rapid Surf sacensību posmos Viļņā, Lietuvā. Nora un Reinholds nodarbojas ar sērfošanu no 10 gadu vecuma Rīgas snovborda un sērfa skolas treneru vadībā. Abi jaunieši ar panākumiem piedalījušies vairākos Baltijas valstu sērfa čempionātos junioriem un Baltijas baseina viļņu sērfošanas čempionātos.
“Dalība Eiropas līmeņa sacensībās ir ļoti nozīmīga mūsu jaunajiem sportistiem - Nora un Reinholds ir ieguldījuši lielu darbu treniņos, bet uzvaras Viļņā dod papildu pārliecību pirms starta. Tajā pašā laikā šis būs jauns izaicinājums - sacensties ar labākajiem jaunajiem sportistiem no Eiropas,” turpina Inārs Bīrmanis.
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Atšķirībā no tradicionālās sērfošanas okeānā, mākslīgais vilnis nodrošina iespēju nepārtraukti būt uz viļņa, ļaujot sportistiem demonstrēt dažādus manevrus un trikus, kā arī sacensību apstākļos precīzi salīdzināt savu sniegumu. Mākslīgais vilnis sportistiem ļauj sacensties kontrolētos un vienādos apstākļos, vienlaikus demonstrējot tehnisko meistarību, radošumu, manevru daudzveidību un spēju izpildīt sarežģītus elementus. Latvijas komandas mērķis sacensībās ir demonstrēt savu labāko sniegumu, izmantot iespēju sacensties starptautiskā līmenī un turpināt uzkrāt pieredzi Rapid Surf disciplīnā.
Šī čempionāta īpašais formāts paredz sacensības četru sportistu grupās jeb “heat”. Katrs dalībnieks veic četrus braucienus, no kuriem divi labākie tiek ieskaitīti kopējā rezultātā. Kopumā junioru grupās startē 12 labākie Eiropas jaunie sportisti. Vērtēšanā tiek izmantoti trīs galvenie kritēriji - apņēmība (commitment), daudzveidība (variety) un izpildījums (execution), vērtējot sportista triku un manevru daudzveidību, kā arī to izpildījuma kvalitāti.