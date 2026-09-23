Sestdien Biķerniekos aizraujošas sacīkstes - 100 minūšu brauciens, Formula Historic un Superlaps
Sestdien, 26. septembrī, Biķernieku trasē norisināsies Latvijas autošosejas sezonas noslēgums “MANO Racing Weekend”, kas kopā pulcēs vairāk nekā 80 dalībniekus.
Dienas pirmajā posmā savu noslēdzošo posmu aizvadīs "MANO Superlaps" dalībnieki, kam sekos igauņu "Formula Historic" čempionāta sacīkstes, savukārt notikumiem bagāto dienu noslēgs dalībnieku un skatītāju iecienītais 100 minūšu izturības brauciens.
Šobrīd vēl iespējams reģistrēties pasākumam, tādēļ kopējais dalībnieku skaits nav precīzi zināms. Tomēr paredzams, ka "MANO Superlaps" sezonas piektajā un noslēdzošajā posmā uz starta varētu stāties vismaz 40 dalībnieki. Jāatzīmē, ka šī ir vienīgā reize sezonā, kad "Superlaps" dalībnieki sacensības aizvada pa Biķernieku trases apvienoto apli, kas aptver gan auto, gan moto apli un kura garums sasniedz 5,5 kilometrus.
Sestdien startēs visi "Superlaps" sezonas līderi, jo visās klasēs tiks noskaidroti 2026. gada sezonas uzvarētāji. Taču izmēģināt spēkus aicināts ikviens interesents – gan tie, kas šogad posmus ir aizvadījuši, gan arī tie, kas vēl domā par debiju "Superlaps" seriālā. Dienu iepriekš, 25. septembrī, pa šo pašu konfigurāciju tiks aizvadīts arī treniņš, kuram vēl var pieteikties www.manoevents.lv.
Tikmēr par aizraujošām autošosejas cīņām dienas vidusdaļā parūpēsies Igaunijas vēsturisko formulu čempionāta dalībnieki, kas savus sacīkšu braucienus aizvadīs pa formulām vairāk piemēroto auto apli. Šobrīd čempionāta noslēdzošajam posmam reģistrējušies 18 braucēji, starp kuriem ir arī vairāki latviešu braucēji. Tieši pašmāju piloti šobrīd ir līderi divās no trim ieskaites klasēm – MONDIAL klasē pārliecinošā vadībā ir Raitis Mūrnieks, savukārt EASTER klasē līderpozīcijā atrodas Valērijs Urbāns. Tāpat OPEN ieskaitē otrais kopvērtējumā ir pieredzējušais Indulis Rukuts, līdz ar to visās trīs ieskaites klasēs būs latvieši, kas cīnīsies par uzvaru.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Dienas noslēgumā trasē dosies 100 minūšu izturības brauciena dalībnieki, starp kuriem, kā pēdējos gados ierasts, ir gan autošosejas, gan dažādu citu disciplīnu pārstāvji. Sacensībām šobrīd reģistrējušās 20 ekipāžas. Šeit sportisti var startēt septiņās dažādās autošosejas klasēs: ABC Race, V1600, VAZ, VOLGA, BMW 325 CUP, RACE 2000 un RACE 3500.