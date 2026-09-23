Rihards Lomažs oficiāli pievienojies ULEB Eirokausa klubam, kas pavisam drīz viesosies Rīgā pie "Zeļļiem"
Oficiāli paziņots par Latvijas basketbola izlases kapteiņa Riharda Lomaža nākamo darbavietu.
Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomažs karjeru turpinās Slovēnijas vienībā Ļubļanas "Olimpija", vēsta klubs. Vienošanās ar Lomažu noslēgta uz vienu sezonu.
Ļubļanas komanda būs viena no "Rīgas zeļļu" pretiniecēm gaidāmajā Eirokausā. Abu komandu mačs Rīgā gaidāms jau 14. oktobrī apakšgrupas trešās kārtas ietvaros. Lomažam šī kļūs par otro sezonu pēc kārtas ULEB Eirokausā. Pagājušajā sezonā Lomažs pārstāvēja Lietuvas basketbola klubu Klaipēdas "Neptūnas", ar kuru kopā izcīnīja Lietuvas Basketbola līgas (LKL) bronzas godalgas.
"Pēdējā laikā esam saskārušies ar vairākām spēlētāju traumām, tāpēc mums bija jāreaģē un jāpastiprina sastāvs. Rihards Lomažs ir pieredzējis un sevi apliecinājis spēlētājs, kurš sacenties Eiropas basketbola augstākajā līmenī un ir svarīgs Latvijas izlases dalībnieks, tādēļ esam ļoti gandarīti, ka esam viņu piesaistījuši Ļubļanas komandai. Viņa pieredze un meistarība būs ārkārtīgi vērtīgas mūsu komandai. Ceram, ka viņš ātri iejutīsies kolektīvā un palīdzēs mums sasniegt izvirzītos mērķus visos turnīros, kuros piedalāmies," citēts "Olimpija" sporta direktors Čeču Mulero.
"“Esmu ļoti priecīgs, ka pievienojos "Cedevita Olimpija". Tas ir liels un cienījams klubs, un esmu par to dzirdējis tikai pozitīvas atsauksmes. Es arī ceru atkal strādāt ar treneri Mitroviču (ar Zvezdanu Mitroviču Lomažs sastrādājās ASVEL laikā - aut.). Pirms dažiem gadiem mēs bijām tuvu atkalapvienošanai, tāpēc priecājos, ka tagad mums beidzot ir radusies iespēja atkal strādāt kopā. Mūsu ambīcijas ir augstas katrās sacensībās — Eiropas kausā, ABA līgā un vietējās sacensībās. Esmu sajūsmā būt šeit un ceru uz aizraujošu un veiksmīgu sezonu kopā,” teica pats Lomažs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Latvijas basketbolists aizvadītajā sezonā 16 Eirokausa mačos caurmērā izcēlās ar 18,6 punktiem un 4,1 rezultatīvu piespēli. Tikmēr 31 LKL pamatturnīra cīņā Lomažs vidēji guva 16,7 punktus un iekrāja 4,2 rezultatīvas piespēles, bet desmit "play-off" mačos caurmērā guva 15,5 punktus.
2024./2025. gada sezonu uzbrūkošais aizsargs sāka Turcijas augstākās līgas vienībā Denizli "Merkezefendi", bet sezonas vidū pārcēlās uz Bonnas "Telekom Baskets" komandu. Karjeras laikā Lomažs pārstāvējis pašmāju klubus "Jelgava", "Jūrmala" un "Ventspils", bet ārvalstīs spēlējis arī Itālijas klubā Boloņas "Virtus", spāņu "Zaragosa", vācu Oldenburgas "EWE Baskets" un "Gottingen", kā arī Francijas vienībā Vilērbānas ASVEL. "Olimpija" galvenais treneris Zvezdans Mitrovičs ar Lomažu jau iepriekš strādājis ASVEL komandā.
From Neptunas to the Dragon Lair! Latvian international Rihards Lomažs is coming to Cedevita Olimpija on a one-year deal!— Cedevita Olimpija Ljubljana - English (@KKCedOL_EN) September 23, 2026
Welcome to Ljubljana!
🔗: https://t.co/rgC5LHQzIQ#ZmajevaDruzina | #DragonFamily pic.twitter.com/X86WRNIeB1