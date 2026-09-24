Mazāk latviešu, pārmaiņas sastāvos, bet favorītes tās pašas: sāksies Eiropas prestižākā basketbola turnīra sezona
Šodien, 24. septembrī, ar sepiņām spēlēm sāksies 2026./2027. gada ULEB Eirolīgas sezona. Otro gadu pēc kārtas turnīrā piedalīsies 20 komandas, kuras cīnīsies par trofeju.
2025./2026. gada sezonā par titula ieguvēju kļuva grieķu klubs Pireju "Olympiacos", kas finālā ar 92:85 pieveica Madrides "Real". Klubs izcīnīja vēsturē ceturto Eirolīgas titulu un trešo kopš 2012. gada.
Starpsezonā viena komanda pametusi Eirolīgu. Finanšu problēmu mākto "Monaco", kas vēl pirms diviem gadiem aizspēlējās līdz finālam, nomainījusi Turcijas komanda Stambulas "Besiktas". Pārējās dalībnieces palikušas nemainīgas. Kuluāros runā par Eirolīgas paplašināšanos līdz pat 24 komandām ar nākamo sezonu, taču nav izslēgts, ka tā apvienos spēkus ar NBA tās līgas veidošanā vecajā kontinentā, ko paredzēts sākt ar nākamo sezonu.
Mazāk latviešu
Šo sezonu ULEB Eirolīgā sāks tikai divi basketbolisti no Latvijas - Dubaijas komandā trešo sezonu spēlēs Dāvis Bertāns, bet Vitorijas "Baskonia" otro sezonu Rodions Kurucs.
Iepretī iepriekšējai sezonai latviešu basketbolistu skaits Eiropas prestižākajā turnīrā samazinājies uz pusi. Vairs šajā līgā nespēlēs nedz Artūrs Žagars, nedz Rolands Šmits. Abi pēc divām sezonām Turcijas klubos Stambulas "Fenerbahce" un "Anadolu Efes" lēmuši naudu pelnīt Ķīnas basketbola līgā.
Dāvis Bertāns iepriekšējā sezonā "Dubai" rindās Eirolīgā vidēji iespēja astoņus punktus, 2,4 atlēkušās bumbas un 1,1 rezultatīvo piespēli nospēlētajās 18,7 minūtēs laukumā. Pret iepriekšējo sezonu Dubaijas klubs komplektējis sastāvu vēl ambiciozāk, piesaistot tādus spēlētājus kā Elī Okobo (iepriekš spēlēja Monako), Tomasu Volkapu (bija strīdīgs process viņa pārvilināšanā no "Olympiacos") un Gruzijas izlases kapteini Torniki Šengeliju (pirms tam spēlēja Barselonā).
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Mainījies arī galvenais treneris. Par to iecēla spāņu speciālistu Čavi Paskālu, kurš pirms tam strādājis gan Barselonā, gan "Panathinaikos", gan Ukrainas kara gados nav atteicies no Krievijas naudas, strādājot Sanktpēterburgas "Zenit" galvgalī.
Rodions Kurucs iepriekšējā sezonā 26 Eirolīgas spēlēs vidēji pavadītajās 21,2 minūtēs izcēlās ar 7,5 punktiem, 3,7 atlēkušajām bumbām un 1,5 rezultatīvajām piespēlēm. Starpsezonā Vitorijas klubs pazaudējusi vienu no pagājušās sezonas līderiem, Timotiju Luvavu-Kabaro, kurš pārcēlies uz Madrides "Real".
Viens no zināmākajiem papildinājumiem ir garā gala spēlētājs Kenets Farīds, kurš karjerā spēlējis NBA, bet pagājušajā sezonā Eiropā sevi pieteica Atēnu "Panathinaikos" rindās. Tāpat garajā galā piesaistīts ukrainis Alekss Leņs, un ar pieredzi dažādās NBA komandās ir arī Kriss Duarte.
Atgriešanās Eiropā, dažādas rokādes
Atsevišķu komandās notikušas vērā ņemamas treneru un spēlētāju rokādes. Jauni treneri ir tādām zināmām komandām kā Atēnu "Panathinaikos", Madrides "Real", "Barcelona" (pirmās divas ir vienas no favorītēm uz titulu, Barselona ir viena no Spānijas spēcīgākajām komandām), bet Francijas basketbola leģenda Tonijs Pārkers pārņēmis pašam piederošās ASVEL trenera grožus.
Atēnās atgriezies leģendārais galvenais treneris Žeļko Obradovičs. Viņš amatā nomainījis Erginu Atamanu. Obradovičam tā ir atgriešanās Atēnās - viņš par "Panathinaikos" treneri strādāja no 1999. līdz 2012. gadam, ar to piecas reizes kļūstot par Eirolīgas čempionu.
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Atēnās līdz ar trenera maiņu notikušas atsevišķas izmaiņas sastāvā. No Kauņas "Žalgiris" pārcēlies francūzis Silveins Fransisko, no NBA Eiropā atgriezies viņa tautietis Geršons Jabusele, bet Obradoviča vadībā atkal spēlēs Vācijas daudzpusīgais basketbolists Īzaks Bonga. Abi iepriekš sastrādājās Belgradas "Partizan". Jabusele pagājušo sezonu sāka Ņujorkas "Knicks", bet sezonas gaitā tika aizmainīts uz Šarlotas "Hornets".
Madrides "Real" par jauno galveno treneri apstiprināja Pedro Martinesu, kuram aiz muguras spoža sezona ar Valensijas klubu - tikšana Eirolīgas "Final Four" un Spānijas ACB līgas tituls. Viņš amatā nomainījis Serdžo Skariolo, un jau izcīnījis pirmo trofeju - Eirolīgas Superkausu. Sastāvā veikti atsevišķi papildinājumi ar jau minēto Luvavu-Kabaro un arī somu spēka uzbrucēju Mikaelu Jantunenu, kurš pagājušajā gadā bija Artūra Žagara komandas biedrs Stambulā.
Savukārt Barselonā par galveno treneri iecelts Slovēnijas izlases speciālists Aleksandrs Sekuličs. Viņš pagājušo sezonu pabeidza kā Dāvja Bertāna treneris Dubaijā. Ambiciozi starpsezonā sevi pieteica Vilerbānas ASVEL, kuras īpašnieks ir Tonijs Pārkers. Viņš kļuvis arī kluba treneri, bet vasarā klubam bija sarunas ar Losandželosas "Lakers" bijušo īpašnieku Basu ģimenes pārstāvjiem par kluba kapitāldaļu pārdošanu. Beigās tas gan nerealizējās un līdz ar to nerealizējās ambiciozie plāni sastāva komplektācijā.
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Interesanta pāreja notikusi Turcijā, kur Šeins Larkins no "Anadolu Efes" pārcēlies uz niknāko konkurenti - "Fenerbahce". Viņa vietā bijusī Rolanda Šmita darbavieta atrada Maiku Džeimsu, kurš ir visu laiku rezultatīvākais spēlētājs Eirolīgā.
Stambulas sakarā jāmin arī par kāda eiropieša atgriešanos no NBA. Uz "Anadolu Efes" pārcēlās horvāts Dario Šaričs, kurš vēl nesen ar valsts izlasi pārspēja Latviju 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā. Viņam aiz muguras 498 spēles NBA dažādu klubu rindās, bet pagājušajā sezonā viņš pie lomas basketbola mekā netika.
Visdrīzāk lielākā pāreja no NBA eiropiešu vidū notika saistībā ar Jonu Valančūnu, kurš pēc 1002 regulārā turnīra spēlēm un 62 "play-off" mačiem lēma noslēgt karjeru līgā. Turpmāk Valančūns spēlēs Baltijas basketbola grandā Kauņas "Žalgiris". NBA Lietuvas centrs spēlēja no 2012./2013. gada sezonas Toronto "Raptors", Memfisas "Grizzlies", Ņūorleānas "Pelicans", Vašingtonas "Wizards", Sakramento "Kings" un Denveras "Nuggets" sastāvos.
No traumas atgriezīsies cits lietuvietis, Roks Jokubaitis. Viņš 2025. gada Eiropas čempionātā Lietuvas izlases sastāvā pārplēsa ceļgala krusteniskās saites un traumēja arī menisku. Tas lika izlaist visu iepriekšējo sezonu, taču viņš jau atgriezies Minhenes "Bayern" ierindā un aizvadījis pārbaudes mačus.
Savukārt Belgradas "Partizan" rindās Latvijas līdzjutējiem varētu būt zināms Kaila Olmena vārds, kurš Eiropā sevi pieteica pēc sezonas Latvijā "VEF Rīga" sastāvā. Vēlāk viņš spēlēja "Paris" (pirmajās sezonās klubs vēl nebija Eirolīgas dalībniece), Turcijas "Darussafaka", "Besiktas" un "Turk Telekom". Šajā starpsezonā viņš pārcēlies uz "Partizan" un kļuvis par vēl vienu Latvijā spēlējušu leģionāru, kurš vēlāk aiztiecas līdz Eirolīgas līmenim.
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Top 10 algas
Zināmi desmit atalgotākie šīs sezonas basketbolisti. Arī šogad par atalgotāko kļūs serbs Vasilije Micičs, kurš spēlē Telavivas "Hapoel". Viņa sezonas atalgojums lēsts 5,6 miljonu eiro apmērā.
6️⃣ EuroLeague players will earn a higher salary than LeBron ($3,8M) will with the 76ers in the upcoming season 👀📊— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 18, 2026
🔴 Vasilije Micic — $5,6M
🟢 Kendrick Nunn — $5,3M
🟢 Guerschon Yabusele — $5M
🟢 Nigel Hayes-Davis — $4,5M
🔴 Sasha Vezenkov — $4,2M
🟢 Sylvain Francisco — $4M pic.twitter.com/MAEZyltHvy
Nākamās trīs vietas ieņem Atēnu "Panathinaikos" spēlētāji - Naidžels Heizs-Deiviss ar piecu miljonu eiro sezonas algu, Kendriks Nans ar 4,5 miljonu atalgojumu un Geršons Jabusele ar četru miljonu vērtu līgumu. Piekto vietu ieņem "Olympiacos" līderis Aleksandrs Vezenkovs ar 3,7 miljoniem, pēc kā seko Elaidža Braients (viņam atalgojums amplitūdā no trijiem līdz četriem miljoniem eiro, kas ar bonusiem var sasniegt vairāk), Silveins Fransisko (trīs miljoni), Mfiondu Kabengele (trīs miljoni), Edijs Tavaress (trīs miljoni) un Maiks Džeimss (2,9 miljoni).
Dāsni atalgoti ir arī tādi spēlētāji kā Matiass Lesors (2,8 miljoni), Evans Furņē (2,7 miljoni), Džanans Musa (2,7 miljoni), Marko Guduričs (2,7 miljoni) un Šeins Larkins (2,6 miljoni). No algu budžeta redzams, ka visdāsnāk savus spēlētājus atalgo Grieķijā, Turcijā un ar atsevišķiem izņēmumiem Izraēlā.
Favorītes nemainīgas
Tāpat kā pirms gada, arī pirms šīs sezonas turnīra favorītu godā abas Grieķijas komandas - Atēnu "Panathinaikos" un Pireju "Olympiacos". Abām bukmeikeri prognozē koeficientu 4,00 titula iegūšanā. Tās galvenās konkurentes būs Stambulas "Fenerbahce" (koeficients 8,00) un Madrides "Real" (koeficients 8,50).
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Augstu novērtētas Dāvja Bertāna pārstāvētās Dubaijas komandas izredzes - ar koeficientu 15,00 tai dotas sestās augstākās izredzes izcīnīt Eirolīgas trofeju. Tas var nozīmēt, ka klubs progresēs rezultātos un var sasniegt vismaz izslēgšanas spēles. Savukārt "Baskonia" ir viena no pastarītēm ar otru zemāko koeficientu cīņā par titulu - 81,00. Pēc bukmeikeru domām izslēgšanas spēlēs iekļūt var arī Kauņas "Žalgiris", kas tām kvalificējās arī iepriekšējā gadā.