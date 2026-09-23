Titulētais Francijas biatlonists Žakelēns uz laiku pievērsīsies karjerai citā sporta veidā
Par lēmumu uz laiku pamest biatlonu pavēstījis Francijas biatlonists Emiljēns Žakelēns.
Francijas biatlonists Emiljēns Žakelēns plāno izlaist visu 2026./2027. gada sezonu, lai pievērstos riteņbraukšanas karjerai, vēsta Francijas Slēpošanas federācija. Šovasar Francijas biatlonists noslēdza vienošanos ar profesionālo riteņbraukšanas komandu "Decathlon CMA CGM", kuras rindās jau aizvadījis vairākas sacensības.
"Esmu nolēmis turpināt nodarboties ar riteņbraukšanu nākamajos mēnešos, tāpēc ziemā nebūšu [Francijas] biatlona komandā," teica Žakelēns 31 gadu vecais sportists norādīja, ka nenoslēdz biatlonista karjeru, jo viņa mērķis joprojām ir 2030. gada Francijas Alpu olimpiskās spēles. Viņš atklāja, ka ar sešiem mēnešiem riteņbraukšanā bijis par maz, lai pilnībā saprastu, uz ko ir spējīgs šajā sporta veidā.
Šogad aizvadītajās Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs Žakelēns izcīnīja zelta godalgu komandu stafetē un bronzu iedzīšanā. 2022. gadā Pekinas olimpiskajās spēlēs viņš tika pie divām sudraba godalgām stafetē.