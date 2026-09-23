Alberts Šmits uzskata, ka NHL ātrumos juties komfortabli; "Rangers" treneris slavē viņa sniegumu
Pēc debijas pārbaudes spēlē Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Ņujorkas "Rangers" rindās komentāru sniedza Alberts Šmits, bet viņu uzslavēja galvenais treneris Maiks Salivans.
Alberts Šmits lieliski piespēlē un nopelna savu pirmo punktu NHL pirmssezonā! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/AfHW8NpRXd— NHL Latvija (@Latvija_NHL) September 23, 2026
Šmits izcēlās ar rezultatīvu piespēli mājinieku trešajos vārtos, kad otrajā periodā viņa raidīto ripu vārtu tuvumā pielaboja Teilors Redišs, panākot 3:0 "Rangers" labā. "Sākumā bija jānoķer ritms, jo spēlē bija ļoti augsts temps. Spēles gaitā iespēlējos un šajos ātrumos jutos komfortabli," pēc spēles teica pats latviešu jaunais hokeja talants. "Bija gan labi brīži, gan momenti, kuros varēju spēlēt citādāk."
"Viņš spēlēja labi. Jau iepriekš esmu teicis, ka jaunajiem spēlētājiem viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tikt galā ar NHL spēlētāju fizisko spēku. Arī jūs varat redzēt, ka viņš ir vīrietis jau 18 gadu vecumā. Viņš ir liels un spēcīgs, var cīnīties par ripām. Viņš ir pietiekami spēcīgs, lai spēlētu šajā līgā," sarunā ar žurnālistiem Šmitu raksturoja Salivans. "Rangers" stūrmanis slavēja arī latvieša pieņemtos lēmumus uz ledus. "Viņš ir kustīgs spēlētājs ar garu nūju, pret viņu ir grūti spēlēt. Domāju, ka viņš aizvadīja ļoti labu maču," piebilda treneris.
Jūnija beigās "Rangers" NHL draftā izraudzījās Šmitu ar piekto numuru, aizsargam kļūstot visaugstāk izvēlēto latvieti. Ceturtdien "Rangers" aizvadīs vēl vienu pārbaudes spēli, kurā savā laukumā uzņems Ņūdžersijas "Devils".
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