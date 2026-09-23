"Jūtu, ka mana sirds ir šeit!" Premjerlīgā uzspēlējušais Cirkins skaidro, kāpēc izvēlējies spēlēt Latvijas futbola izlasē
Latvijas futbola izlases aizsargs Denniss Cirkins sarunā ar žurnālistiem pirms UEFA Nāciju līgas spēlēm skaidroja savu lēmumu par labu Latvijai un kā var palīdzēt valstsvienībai.
24 gadus vecais Cirkins, kurš pērn spēlēja Anglijas premjerlīgas klubā "Sunderland", bet šosezon pārstāv "Championship" vienību Londonas "Queens Park Rangers" (QPR), līdz šim valstsvienības rindās nevienu spēli nav aizvadījis. No Daugavpils nākušajai Cirkina ģimenei dzīves līkloči veduši cauri Anglijai un Īrijai, kur dzimis arī pats futbolists. Viņu savās rindās varēja uzaicināt gan Īrijas, gan Anglijas izlases.
"Lielā mērā tāpēc arī izvēlējos pārstāvēt Latviju, jo šeit jūtos kā mājās. Jūtu, ka mana sirds ir te. Atgriežoties, jūtu saikni ar savu ģimeni un vēlos, lai viņi lepotos. Protams, gribu palīdzēt arī izlasei," teica Cirkins, noraidot, ka bez minētajām divām izlasēm un Latvijas viņš varēja spēlēt kādā citā valstsvienībā. "Esmu priecīgs, ka bija iespēja gaidīt, un jūtu, ka esmu izdarījis pareizo izvēli," turpināja Cirkins, kurš atzīmēja, ka vēlas uzturēt savu saikni ar Latvijā dzīvojošajiem ģimenes radiniekiem.
Cirkins izlases treniņnometnei pievienojās jau martā, kad valstsvienība spēlēja UEFA Nāciju līgas pārspēlēs ar Gibraltāru. Tobrīd juridiskās formalitātes vēl neļāva viņam debitēt Latvijas izlasē, bet ļāva oficiāli izsaukt spēlētāju caur viņa pārstāvēto klubu. "Iepriekšējā nometnē izvēlējos trenēties kopā ar izlasi un sajust atmosfēru. Tobrīd biju arī situācijā, kad bija skaidrs, ka mani un kluba ceļi šķiras. Izlašu līmenī man ir pieredze, jo spēlēju Anglijas jaunatnes izlasēs, protams, nacionālajā valstsvienībā ir pavisam cits līmenis," secināja Cirkins.
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No pašreizējā izlases sasaukuma Cirkinam vienīgajam ir bijusi pieredze spēlēt Anglijas futbola premjerlīgā. "Uztveru to kā privilēģiju, nevis spiedienu. Ir aizraujošāk spēlēt, kad tu esi privileģēts pārstāvēt savu valsti. Redzu potenciālu palīdzēt Latvijai nokļūt augstāk, un esmu pagodināts par tādu iespēju," atzina Cirkins.
Aizsargs arī pastāstīja, ka ātri iedraudzējies ar komandas biedriem izlasē un pauda cerību, ka gadu gaitā viņam būs iespēja iepazīt vēl vairāk spēlētāju. Redzot izlases spēli Gibraltārā, viņš nonācis pie secinājuma, ka vēlas būt par daļu no komandas. "Pavadot dažas dienas kopā ar komandu, iepazinu treneri un spēles taktiku. Neatkarīgi no rezultāta, svarīgākais ir sajūtas, ko saņemu, esot kopā ar komandu," teica Cirkins.
Latvijas futbolu viņš iepazinis jau iepriekš, tajā skaitā vērojot Daugavpils un Liepājas komandu spēli virslīgā. Tāpat viņš bērnībā, kad bija Totenhemas "Hotspur" akadēmijā, uzvarēja turnīrā Liepājā.
Cirkins sevi raksturo kā futbolistu, kurš vēlas smagi strādāt laukumā. Viņš arī pastāstīja, ka karjeras laikā ir strādājis pie dažādām niansēm, lai realizētu savu potenciālu futbolā. "Mentalitāte ir ļoti nozīmīgs stūrakmens, taču esmu ļoti jauns un joprojām mācos. Katra sezona man ir bijusi citādāka, tajā skaitā esmu bijis situācijā, kad esmu bijis traumēts visu sezonu, bet nākamajā piedalos visos mačos. Ir jāprot pārvarēt grūtības. Esmu emocionāls cilvēks, un emocijas varu izmantot kā savas priekšrocības," skaidroja Cirkins.
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Cirkins spēlē aizsardzības kreisajā malā, kurā spēlē arī viens no Latvijas vadošajiem futbolistiem Andrejs Cigaņiks. "Ar treneri par šo esam daudz runājuši. Zinu, ka Cigaņiks ir pat atzīts par labāko futbolistu Latvijā, un ir saprotams, ka treneris laukumā grib visus labākos. Iespējams, laukumā būs citādāks izkārtojums, nekā esmu ieradis, taču tā ir viena no lietām, kam jāpielāgojas. Varu spēlēt kreisajā malā arī augstāk, lai tikai palīdzētu komandai," stāstīja Cirkins, nenoliedzot, ka var spēlēt arī kā kreisais centra aizsargs, ja izvēle ir par labu trīs centra aizsargiem.
Atskatoties uz vasaru, kad viņa un "Sunderland" ceļi šķīrās, Cirkins šķiršanās procesu novērtēja kā draudzīgu, novērtējot, ko klubs viņa labā darījis. Iepriekšējā sezonā "Sunderland" premjerlīgā bija septītā un šosezon spēlē UEFA Eiropas līgā. ""Sunderland" nonāca pozīcijā, kurā vēlas būt virsotnē ne tikai premjerlīgā, bet arī Eiropas futbolā. Ar QPR ātri panācām vienošanos. Kas nav mazsvarīgi, varu izbaudīt spēli - tas ļauj progresēt man un komandas biedriem, lai palīdzētu atgriezties premjerlīgā," stāstīja Cirkins.
Kā iepriekš atklāja valstsvienības galvenais treneris Paolo Nikolato, izlase ar QPR vienojusies, ka Cirkins, kurš sezonu sāka tikai pirms mēneša, varēs piedalīties pirmajos divos UEFA Nāciju līgas mačos.