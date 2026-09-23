Rūdolfs Balcers un Rodrigo Ābols komandu uzvarās izceļas ar gūtajiem vārtiem
Rezultatīvu vakaru Šveices hokeja līgā otrdien, 22. septembrī, aizvadīja vairāki latviešu hokejisti.
Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions" izbraukumā ar 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) pārspēja "Ajoie", kuras rindās spēlē Deniss Smirnovs.
🚨 Rūdolfs Balcers gūst vārtus pret "Ajoie"! Šis ir Balcera otrais vārtu guvums šajā sezonā! 🏒🔥 pic.twitter.com/5AddoA61WN— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) September 22, 2026
Balcers pēc spēlētām 15 minūtēm pirmajā trešdaļā guva Cīrihes vienības pirmos vārtus, bet otrā perioda vidū pēc Smirnova piespēles "Ajoie" rindās ar precīzu metienu izcēlās Luiss Robins, panākot neizšķirtu. Trešajā periodā "Lions" panāca 3:1, taču 69 sekundes līdz pamatlaika beigām laukuma saimnieki vēl samazināja deficītu līdz vieniem vārtiem, taču pēdējā minūtē tukšos "Ajoie" vārtos ripu vēl raidīja "Lions", atjaunojot divu vārtu pārsvaru.
Balcers uz ledus bija 12 minūtes un 48 sekundes, kuru laikā četras reizes meta pa vārtiem un noslēdza maču ar neitrālu lietderības koeficientu. Mājinieku rindās Smirnovs spēlēja 15 minūtes un 56 sekundes, uzvarēja astoņos no 15 iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
"Mans puika zivi noķēra"! 🎣 Rodrigo Ābols izceļas ar savu otro vārtu guvumu šajā sezonā! 🔥 pic.twitter.com/GxelZY7Kpo— Go3 Sport (@Go3SportLatvija) September 22, 2026
Tikmēr Rodrigo Ābols un "Bern" viesos ar 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) uzvarēja "Kloten". Ābols izcēlās ar precīzu metienu pirmās trešdaļas ievadā, kad pirmais bija pie vārtsarga atvairītās ripas un no tuvas distances to raidīja mājinieku vārtos.
Latvijas uzbrucējs uz ledus bija 17 minūtes un 28 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, uzvarēja astoņos no 13 iemetieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Vēl Ivara Punnenova pārstāvētā Rapersvilas-Jonas "Lakers" izbraukumā ar 2:4 (0:0, 2:0, 0:4) piekāpās Ženēvas "Servette". Latvijas vārtsargs tika galā ar 24 metieniem, atvairot 88,89% raidījumu. Citā mačā Oskars Lapinskis un Langnavas "Tigers" mājās ar 3:5 (0:1, 0:3, 3:1) zaudēja "Lausanne" vienība.
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Pirmajās četrās spēlēs maksimālos 12 punktus guvusi tikai Cīrihes "Lions". Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".