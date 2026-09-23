Šmitam rezultatīva debija NHL pirmssezonā; pie punktiem tiek arī Ločmelis un Girgensons
Latvijas hokejisti Alberts Šmits, Dans Ločmelis un Zemgus Girgensons otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlēs tika pie rezultatīvām piespēlēm.
Šmita pārstāvētā Ņujorkas "Rangers" mājās ar 3:4 (1:0, 2:2, 0:2) piekāpās Ņujorkas "Islanders".
Latvijas aizsargs izcēlās ar rezultatīvu piespēli mājinieku trešajos vārtos, kad otrajā periodā viņa raidīto ripu vārtu tuvumā pielaboja Teilors Redišs, panākot 3:0 "Rangers" labā.
Šmits spēlēja 15 minūtes un 29 sekundes, kuru laikā izpildīja divus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Pēc Rediša gūtajiem vārtiem viesi otrās trešdaļas turpinājumā "Islanders" atspēlēja divus vārtus, precīziem esot Kailam Maklīnam un Metjū Šeiferam, bet noslēdzošajā periodā vairākumā divas reizes "Rangers" vārtos ripu raidīja Matiass Mačelli.
Savukārt Ločmelis un Bostonas "Bruins" savā laukumā ar 5:1 (1:1, 0:0, 4:0) apspēlēja Filadelfijas "Flyers".
Ločmelis asistēja "Bruins" piektajā vārtu guvumā, kad trešā perioda izskaņā pēc viņa piespēles ripu viesu vārtos raidīja Maikls Eisimonts. Latvijas uzbrucējs uz ledus bija 15 minūtes un 18 sekundes un izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, uzvarēja piecos no septiņiem iemetieniem un noslēdza maču ar lietderības koeficientu +2.
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Pirmajai trešdaļai noslēdzoties neizšķirt 1:1, otrajā periodā vārti netika gūti, bet trešajā trešdaļā bostonieši guva četrus bezatbildes vārtus.
Tikmēr Girgensons un Tampabejas "Lightning" viesos ar 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1) pagarinājumā piekāpās Nešvilas "Predators".
Otrā perioda sākumā pēc latvieša piespēles "Lightning" vadībā izvirzīja Džefrijs Vīls. Latvijas uzbrucējs spēlēja 16 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, uzvarēja sešos no 12 iemetieniem, tiekot pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Trešajā trešdaļā Vīls dubultoja viesu pārsvaru, bet perioda turpinājumā divas reizes "Lighnting" vārtos ripu raidīja Metjū Vuds, kurš panāca neizšķirtu nepilnas divarpus minūtes līdz pamatlaika beigām. Pagarinājumā mājiniekiem uzvaru atnesa Fēlikss Nilsons.
Vēl Artūra Šilova pārstāvētā Pitsburgas "Penguins" savā laukumā ar 4:7 (1:1, 1:2, 2:4) piekāpās Detroitas "Red Wings". Latvijas vārtsargs tika galā ar 16 no 23 pretinieku raidījumiem, atvairot 69,7% metienu.
Citā spēlē Eduards Tralmaks un Edmontonas "Oilers" izbraukumā ar 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) pagarinājumā uzvarēja Vinipegas "Jets". Tralmaks, spēlējot nepilnas desmit minūtes, vienu reizi meta pa vārtiem, izpildīja spēka paņēmienu, uzvarēja iemetienā un noslēdza spēli ar neitrālu lietderības koeficientu.
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Sanda Vilmaņa un Uvja Balinska pārstāvētā Floridas "Panthers" viesos ar 2:3 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2) pēcspēles metienu sērijā zaudēja čempionei Karolīnas "Hurricanes". Vilmanis laukumā bija 14 minūtes un 56 sekundes un divas reizes meta pa vārtiem un atzīmējās ar četriem spēka paņēmieniem, iekrājot negatīvu lietderības koeficientu -2, bet Balinskis nebija pieteikumā mačam.
Vēl Kolumbusas "Blue Jackets", kurai sezonas ievadā pēc augustā veiktās pleca operācijas nevarēs palīdzēt Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins, izbraukumā ar 1:5 (0:0, 0:3, 1:2) zaudēja Bufalo "Sabres".
NHL pamatturnīrs sāksies 29. septembrī.