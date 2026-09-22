Avoti atklāj Kavai Lenarda jaunā līguma iespaidīgo summu
Toronto otrdien panākta vienošanās par Kavai Lenarda atgriešanos Raptors rindās. Divkārtējais NBA čempions un finālsērijas vērtīgākais spēlētājs noslēgs iespaidīgu līgumu uz diviem gadiem ar iespēju to pagarināt vēl uz vienu sezonu, ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja.
Atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, Šaranja ziņo, ka divos līguma gados Lenards saņems 115 miljonus ASV dolāru (100 miljoni eiro). Šaranja norāda, ka puses ir vienojušās arī "par spēlētāja opciju 2028./2029. gada sezonai".
Jau ziņots, ka 30. jūnijā panāktais Losandželosas "Clippers" un "Raptors" maiņas darījums tika apturēts NBA izmeklēšanas dēļ. NBA par algu griestu apiešanas noteikumu pārkāpšanu piesprieda naudas sodu "Clippers" komandai un Lenardam, uz vienu gadu diskvalificēja kluba īpašnieku Stīvu Bolmeru un biznesa operāciju prezidenti Džilianu Zakeri, uz sešiem mēnešiem - basketbola operāciju prezidentu Lorensu Frenku, bet komanda zaudēja piecas pirmās kārtas drafta izvēles NBA jauno spēlētāju drafā laikā no 2029. līdz 2033. gadam. "Clippers" saņēma arī naudas sodu 30 miljonu ASV dolāru (26,2 miljoni eiro) apmērā, bet Lenards - 700 000 dolāru (611 406 eiro) apmērā.
Jūnija beigās noslēgtā vienošanās paredzēja, ka "Clippers" no "Raptors" saņems Brendonu Ingramu, Greidiju Diku, kā arī piecas drafta izvēles. Lenards 2019. gadā "Raptors" rindās kļuva par NBA čempionu un tika atzīts par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. To pašu viņš iespēja arī 2014. gadā ar Sanantonio "Spurs". 2019. gadā brīvais aģents Lenards, kurš ir dzimis Losandželosā, izvēlējās karjeru turpināt "Clippers" vienībā, kurā pavadīja pēdējos septiņus gadus. Aizvadītajā sezonā "Clippers" rindās viņš 65 pamatturnīra spēlēs vidēji mačā guva 27,9 punktus.