Fēliksam Gavaram divas rezultatīvas piespēles "Mlada Boleslav" uzvarā Prāgā Čehijas hokeja līgas mačā.
Hokejs
Vakar 23:21
Gavars īsteno divas rezultatīvas piespēles "Mlada Boleslav" uzvarā Čehijas hokeja līgas mačā
Latvijas uzbrucējs Fēlikss Gavars trešdien Prāgā divreiz rezultatīvi piespēlēja, palīdzot sevis pārstāvētajai "Mlada Boleslav" Čehijas hokeja ekstralīgas izbraukuma spēlē ar 5:3 (1:0, 2:3, 2:0) pārspēt Mārtiņa Dzierkala pārstāvēto Prāgas "Sparta".
Gavars 18. minūtē rezultatīvi piespēlēja Matejam Gardoņam spēles pirmo vārtu guvumā, bet 30. minūtē asistēja, Jakubam Lihtagam panākot 3:2. Gavars 13 minūtēs un 32 sekundēs laukumā uzvarēja sešos no 12 iemetieniem un spēli beidza ar +/- rādītāju +2. Gavars trīs šīs sezonas spēlēs ir sakrājis četrus (1+3) rezultativitātes punktus. Dzierkals spēlēja vien divas minūtes un 45 sekundes, vienreiz metot pa vārtiem.
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir uzbrucēja Renāra Krastenberga pārstāvētā Česke Budejovices "Motor", kas ar trīs spēlēs izcīnītiem septiņiem punktiem ir trešā 14 komandu vidū. Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".