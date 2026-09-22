"Valmiera Glass"/ViA" pārspēj "Rīgas ekselences juniorus" pirmajā LIBL turnīra spēlē
Latvijas–Igaunijas Basketbola līgas čempione “Valmiera Glass”/ViA otrdien sezonas pirmajā spēlē Rīgā ar 82:73 (28:16, 17:19, 17:21, 20:17) pieveica jaunizveidoto "Rīgas ekselences junioru" komandu.
Valmieras komandā 16 punktus un sešas izprovocētas piezīmes sakrāja Brīss Makbraids, 15 punktus un piecas atlēkušās bumbas - Prinss Oduro, 12 punktus, desmit atlēkušās bumbas un deviņas izprovocētas piezīmes - Amins Mohameds, bet 10 punktus un deviņas atlēkušās bumbas - piecas piezīmes nopelnījušais Pavlo Dzjuba.
Mājiniekiem 15 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles sakrāja Raivo Kudrjavcevs, 11 punktus guva Roberts Bērziņš, bet 10 punktus, sešas atlēkušās bumbas, septiņas rezultatīvas piespēles un deviņas kļūdas - Helmuts Petrovičs. Mājnieki trīspunktu metienus izpildīja ar 47% (9/19), bet viesi - ar 15% (4/26) efektivitāti.
Spēli labāk sāka mājinieki, pēc Raivo Kudrjavceva un Roberta Bērziņa divpunktu metieniem panākot 4:0. Tomēr viesi drīz atspēlējās un pēc 7:6 bija vadībā līdz 37. minūtei. Lielāko pārsvaru valmierieši sasniedza otrā puslaika sākumā, pēc Krista Ozera tālmetiena panākot 15 punktu pārsvaru - 50:35. Tomēr ceturtajā ceturtdaļā mājinieki atspēlējās un pēc Helmuta Petroviča bumbas trieciena grozā no augšas trīs minūtes un 20 sekundes pirms mača pamatlaika beigām izvirzījās vadībā ar 71:70. Amins Mohameds ar divpunktu metienu un Brīss Makbraids ar četru punktu gājienu panāca 76:71 Valmieras komandas labā, un valmierieši līdz spēles beigām pārsvaru vēl palielināja.
Valmierieši starpsezonā ir piesaistījuši Kanādas centra spēlētāju Prinsu Oduro, iepriekšējā sezonā "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" komandā spēlējušo aizsargu Brīsu Makbraidu, Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) G līgā spēlējušo Nigērijas uzbrucēju Aminu Mohamedu, ASV saspēles vadītāju Darenu Viljamsu, Latvijas U-18 izlases uzbrucēju Rihardu Čerņevski, amerikāņu aizsargu Džeiku Heidbrederu, aizsargu Markusu Tomu, kā arī noslēdza ilgtermiņa līgumu ar uzbrūkošo aizsargu Kristu Ozeru. Trešo sezonu Valmierā spēlē uzbrucējs Verners Kohs, un turpina spēlēt komandā arī saspēles vadītājs Mārcis Vītols, ukraiņu centra spēlētājs Pavlo Dzjuba un iepriekšējās sezonas komandas kapteinis Artis Ate.
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Uz "Ventspili" ir pārcēlies aizsargs Kristofers Karlsons, bet Bosnijas un Hercegovinas centra spēlētājs Omars Pajičs ir pievienojies Latvijas speciālista Mārtiņa Gulbja vadītajai Vācijas pēc spēka otrās līgas vienībai "Gottingen".
Izmaiņas ir skārušas arī treneru korpusu. Iepriekšējā galvenā trenera Kaspara Vecvagara, kurš vadīs Lietuvas granda Kauņas "Žalgiris" otro komandu, vietā par galveno treneri kļuva bijušais "Rīgas zeļļu" galvenais treneris Dāvis Čoders, kura palīgs ir bijušais Valmieras komandas kapteinis Edmunds Elksnis.
"Rīgas ekselences juniori" ir Rīgas Basketbola ekselences attīstības programmas U-18 komanda, kurā spēlē arī Latvijas U-18 izlases dalībnieki Raivo Kudrjavcevs, Markuss Tēbelis un Roberts Valdis Bērziņš. Komandas galvenais treneris ir Latvijas U-18 valstsvienības galvenais treneris Valdis Razumovskis, kuram palīdz Artūrs Strēlnieks. LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlēs divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām. Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti. Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".