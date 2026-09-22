Latvijas volejbolistu bijušās pretinieces - Francija un Polija sasniedz Eiropas čempionāta pusfinālu
Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā notiekošajā Eiropas čempionātā volejbolā pārliecinoši vietas pusfinālā nodrošināja olimpiskā čempione Francija un pašreizējā Eiropas čempione Polija.
Divu Latvijas izlases pretinieku grupā cīņā olimpiskā čempione Francija ar 3-0 (25:16, 25:19, 25:19) pārspēja Rumāniju. Uzvarētājiem Teo Fors guva 19 punktus, uzbrūkot ar 75% efektivitāti (18/24), bet 11 punktus guva sešus punktus blokā sakrājušais Fransuā Jē. Rumānijas izlasē rezultatīvākais ar 11 punktiem bija Daniels Hicigoi. Pusfinālā Francija tiksies ar Itāliju vai Somiju, kas Itālijas pilsētā Turīnā tiksies trešdien.
Bet pašreizējā Eiropas čempione Polija, kurai pirmajā "play-off" kārtā zaudēja Latvijas izlase, ar 3-0 (25:23, 25:17, 25:17) pārspēja vēl vienu Latvijas pretinieci grupā Vāciju. Uzvarētājiem 17 punktus guva Vilfredo Leons, uzbrūkot ar 77% efektivitāti (17/22), bet 13 punktus guva Bartlomejs Bolomdzs. Vācijas izlasē 12 punktus guva Eriks Rērss, bet 11 punktus - Tobiass Brands. Pusfinālā Polija tiksies ar Slovēniju vai Beļģiju, kas Itālijas pilsētā Turīnā tiksies trešdien.
Eiropas čempionāts, kas notiek Bulgārijā, Rumānijā, Somijā, un Itālijā, beigsies sestdien. Latvijas komanda D grupas turnīru aizvadīja Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā, kur spēlēja arī Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlases, un čempionātā izcīnīja 15. vietu.
Četras labākās grupu komandas iekļuva astotdaļfinālā, kas tāpat kā ceturtdaļfināla mači tiek izspēlēts Turīnā un Sofijā, bet Eiropas čempionāta godalgas tiks sadalītas Milānā.