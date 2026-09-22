27 gadus vecajam Latvijas aizsargam Sandim Smonam piemērota divu spēļu diskvalifijācija.
Hokejs
Šodien 19:52
Latvijas hokejistam Sandim Smonam Šveicē piemērota divu spēļu diskvalifikācija un naudas sods
Latvijas hokejistam Sandim Simonam, kurš spēlē Šveices pēc spēka otrās līgas hokeja klubā "Chur", piespriesta divu spēļu diskvalifikācija un naudas sods 1352 eiro apmērā, paziņojusi Šveices Hokeja federācija (SIHF).
27 gadus vecajam aizsargam sods ir piešķirts par incidentu, kas notika 18. septembrī. Smons ir diskvalificēts par sitienu ar celi Džošuā Fārni "Chur" un Kīsnahtes "GCK Lions" spēles 49. minūtē. Disciplinārā komisija šo epizodi klasificēja kā otrās kategorijas pārkāpumu, piespriežot aizsargam diskvalifikāciju, kas pārsniedz vienu spēli. Smons vienu spēli jau ir izlaidis.
Šosezon "Chur" rindās aizsargs vienā mačā vienreiz rezultatīvi piespēlēja. Augustā Smons ar klubu pagarināja līgumu uz diviem gadiem. "Chur" ar trim punktiem divās spēlēs ieņem piekto vietu 10 komandu čempionātā.