Latvijas basketbola treneris Mazurs ar vēsturisko panākumu paglābj spēlētājus no armijas
Dienvidkorejas basketbola izlases septiņi spēlētāji, kuri aizvadītajā nedēļas nogalē kopā ar Nikolaju Mazuru kļuva par Āzijas spēļu čempioniem, ieguvuši vēl kādu vērtīgu labumu no valsts.
Jau ziņots, ka Latvijas basketbola treneris Nikolajs Mazurs kopā ar Dienvidkorejas basketbola izlasi triumfēja 2026. gada Āzijas spēlēs. Tas kļuva par valsts pirmo triumfu šajā turnīrā 12 gadu laikā un piekto kopumā, taču dzimtenē tas uztverts kā liels notikums.
Bez tā, ka izcīnīts sportisks panākums, septiņi Dienvidkorejas izlases spēlētāji, kuri izcīnījuši zelta medaļas, ieguvuši vērā ņemamu izņēmumu un turpmāk varēs izvairīties no dienēšanas armijā. Dienvidkorejas likumdošana nosaka, ka jebkuram vīrietim vecumā no 18 līdz 28 gadu vecumam 18 līdz 21 mēnesis (gandrīz divi gadi) jāpavada armijā.
Tomēr pastāv vairāki izņēmumi. Viens no tiem saistīts ar jebkādas medaļas izcīnīšanu olimpiskajās spēlēs un zelta iegūšanu Āzijas spēlēs. Tādā gadījumā sportists saņem izņēmumu pavadīt armijā tikai četras nedēļas pamatapmācības apgūšanai, bet 42 mēneši jāpavada savā sporta veidā.
Tieši zelta izcīnīšana Āzijas spēlēs vairākiem Dienvidkorejas basketbola spēlētājiem ļāvis tikt pie šī militārā dienesta izņēmuma. Prieku par to pauda basketbola izlases līderis, 26 gadus vecais Lī Hjundžuns. "Melotu, ja teiktu, ka neesmu par šo izņēmumu priecīgs. Līdz ar to varu koncentrēties tikai basketbolam, palīdzot izlasei Pasaules kausa kvalifikācijā. Tas ir noņēmis lielu vezumu no maniem pleciem," ierodoties mājās, lidostā teica izlases līderis, kurš nav atmetis vēlmi sevi pierādīt NBA.
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Viņš noslēdzis pārbaudes laika līgumu ar Portlendas "TrailBlazers", kas neko negarantē, bet liks sevi pierādīt treniņnometnē. Tāpat Hjundžuns atzinīgi izteicies par latviešu speciālistu Nikolaju Mazuru, kurš tikai šogad kļuva par valstsvienības galveno treneri. "Kad spēle beidzās un izcīnījām zeltu, vispirms skrēju pie trenera Mazura, jo zinu, cik daudz viņš ir ziedojies rezultāta vārdā. Redzēt viņu tik priecīgu lika man apraudāties. Visi ziedojās un pieņēma savas lomas, līdz ar to šis panākums bija visas komandas nopelns."
Koreja vēl cīnās par vietu 2027. gada Pasaules kausa izcīņā. Āzijas kvalifikācijā tai bilance ir 4-4, atrodoties ceturtajā vietā F grupā. Viena uzvara vairāk ir Ķīnai, bet divas Japānai un Libānai. Nākamās kvalifikācijas spēles paredzētas novembra beigās.