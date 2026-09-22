Latvijas futbola izlasei pirms Nāciju līgas cikla vēl viens liels iztrūkums
Latvijas vīriešu futbola izlasei pirmajā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijas jeb C līgas mačā nāksies iztikt bez Jāņa Ikaunieka, portālam Sportacentrs.com apstiprināja Latvijas Futbola federācija (LFF).
Latvijas izlase UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešajā divīzijā jeb C līgā pirmo maču aizvadīs 25. septembrī viesos pret Armēniju, tad 28. septembrī savā laukumā uzņems Kipru, 2. oktobrī mājās cīnīsies ar Melnkalni, bet 5. oktobrī izbraukumā vēlreiz mērosies spēkiem ar Kipras valstsvienību.
Ikaunieks pagājušajā nedēļā iedzīvojās savainojumā RFS rindās un izlaida arī pēdējo Latvijas futbola virslīgas maču pirms izlašu pārtraukuma. LFF norādīja, Ikaunieks noteikti izlaidīs maču ar Armēniju, taču pagaidām nav izslēgts, ka viņš varētu atgriezties ierindā spēlē ar Kipru, kas norisināsies Rīgā.
Latvijas valstsvienības kandidātu lokam pievienojies Ogre "United" līderis Kristers Čudars, kurš uz pieaugušo izlasi izsaukts pirmo reizi. Viņš šosezon Ogres komandas rindās 29 spēlēs izcēlies ar deviņiem gūtiem vārtiem.
Latvijas futbola izlasei šajā rudens ciklā savainojumu dēļ nevarēs palīdzēt Renārs Varslavāns, Kristers Tobers, Dario Šits, Alvis Jaunzems, Bruno Melnis, Emīls Birka un citi.
Marta beigās Latvijas futbolisti Paolo Nikolato vadībā cīnījās par vietas saglabāšanu C līgā un divu maču summā ar 2:0 pārspēja Gibraltāru, bet jūnija sākumā Latvijas izlase sacentās arī Baltijas kausā, kuru noslēdza ceturtajā pozīcijā.
Latvijas
izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (RFS), Nils Toms Puriņš ("Auda"), Frenks Dāvids Orols ("Riga");
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aizsargi - Roberts Savaļnieks (RFS), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Riga"), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Daniels Balodis ("Auda"), Deniss Meļņiks ("Falkirk", Skotija), Maksims Toņiševs ("Riga"), Oskars Vientiess ("Telpice", Čehija), Denniss Cirkins (QPR, Anglija), Oskars Rubenis ("Auda");
pussargi - Aleksejs Saveļjevs ("Asia Talas", Kirgizstāna), Eduards Emsis ("Super Nova"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Kristaps Grabovskis ("Dila", Gruzija), Gļebs Žaleiko ("Jelgava"), Danila Patijčuks ("Liepāja"), Markuss Strods ("Bohemian", Īrija); Kristers Čudars ("Ogre United")
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Uldriķis ("Heerenveen", Nīderlande), Alberts Aleksanjans ("Norrkoping", Zviedrija).