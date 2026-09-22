Kristapa Janičenoka lietai par braukšanu reibumā tiek mainīts procesa veids
Bijušā 2025. gada Eiropas vīriešu basketbola meistarsacīkšu izpilddirektora Kristapa Janičenoka lietu par braukšanu reibumā turpmāk skatīs mutvārdu procesā.
Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Janičenoks un viņa aizstāvis Dagnis Zacmanis iesniedza iebildumus par lietas iztiesāšanu rakstveida procesā. Rīgas apgabaltiesa attiecīgi mainīja lietas procesa veidu. Lietu turpinās skatīt 7. janvārī plkst. 13.
Kā vēstīts, Rīgas pilsētas tiesa pērn Janičenokam piesprieda viena mēneša cietumsodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. No Janičenoka valsts labā piedzīta viņa izmantotā transportlīdzekļa "Ford Mustang Mach-E" daļējā vērtība 25 000 eiro apmērā.
Spriedums ir pārsūdzēts, tāpēc lieta nonākusi Rīgas apgabaltiesā. Janičenoks pie stūres reibumā tika pieķerts šogad februārī. Policija saņēma izsaukumu uz Elizabetes ielu 55, Rīgā, kur bija notikusi sadursme starp Janičenoka vadītu automašīnu un stāvēšanai novietotu spēkratu.
Negadījumā cilvēki necieta. Vienlaikus konstatēts, ka Janičenoks pie stūres sēdies 2,33 promiļu alkohola reibumā.
Automašīna nepiederēja Janičenokam, tāpēc tā atdota īpašniekam. Janičenoks vadīja Latvijas Basketbola savienībai piešķirto automašīnu "Ford Mustang Mach-E". Janičenoks pēc notikušā atkāpās no amata.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
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Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.