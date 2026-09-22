Aļona Ostapenko pārliecinoši sasniedz Seulas turnīra otro kārtu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko otrdien Seulas "WTA 250" turnīrā nodrošināja vietu otrajā kārtā.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 32. vietu un turnīrā izsēta ar pirmo numuru, pirmās kārtas mačā ar 6-4, 6-1 pārspēja krievieti Anastasiju Zaharovu (WTA 109.). Par uzvaru pirmās kārtas cīņā Ostapenko nopelnīja 30 WTA vienspēļu ranga punktus.
Otrajā kārtā Latvijas sportistes pretiniece būs austrāliete Teila Prestone (WTA 92.), kura pirmajā kārtā ar 6-2, 3-6, 6-2 bija pārāka pār japānieti Himeno Sakacumi (WTA 115.).
Ostapenko un Zahrova februārī tikās Dohas "WTA 1000" turnīra vienspēļu sacensību pirmajā kārtā, kurā Ostapenko uzvarēja divu stundu un 40 minūšu mačā ar 6-7 (6:8), 6-3, 6-4. Abām tenisistēm šis ir pirmais turnīrs pēc ASV atklātā čempionāta, kurā viņas nepārvarēja pirmo kārtu.
Latvijas tenisiste Seulas turnīrā spēlē sesto reizi. 2017. gadā Dienvidkorejas galvaspilsētā Ostapenko izcīnīja savu otro titulu pēc "French Open" trofejas, bet piecus gadus vēlāk zaudēja finālā.
Zaharova pērn, pirmo reizi spēkojoties Seulā, pēc pārvarētām divām kvalifikācijas kārtām piedzīvoja neveiksmi pamatsacensību pirmajā kārtā. Turnīrs Seulā norisinās cietā seguma kortos.