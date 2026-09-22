F-1 čempionātā gaidāmas būtiskas noteikumu izmaiņas
Ar nākamā gada jeb 2027. gada Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionātu tiks ieviesti jauninājumi noteikumos, pavēstījusi Starptautiskā Automobiļu federācija.
Galvenais no tiem ir sacīkšu garuma samazināšana. Tas nākamsezon tiks samazināts no 305 kilometriem līdz 290 kilometriem. Šāds lēmums saistīts ar ieceri pāriet uz jaudas agregātu, kura jaudas attiecība starp iekšdedzes motoru un elektroniku ir 60/40 par labu pirmajam. Tas nozīmē, ka formulas patērēs vairāk degvielas un nāksies domāt par lielāku degvielas bāku un izmaiņām formulas šasijā.
Ņemot vērā, ka katrai trasei ir atšķirīgs garums, sacīkstes tajās tiks saīsinātas par diviem vai trijiem apļiem. Visticamāk, tikai Monako "Grand Prix" tiks saglabāti 78 apļi, kas aptvēra 260 kilometru distanci.
Tāpat tika nolemts, ka attiecībā uz sacīkstēm, kuras pārtrauc lietus vai citi faktori, tiks ieviests stingrs beigu laiks jebkādai sacīkšu darbībai. Pašreizējais ierobežojums, kas nosaka, ka sacīkstes ilgums nedrīkst pārsniegt trīs stundas, tiks atcelts. Jaunie noteikumi arī paredz, ka katrām sacīkstēm tiks noteikts beigu laiks, kas atkarīgs no konkrētās trases apstākļu specifikas.
Vēl tika mainīti notiekumi saistībā ar brīvajām treniņu sesijām. Tika nolemts, ka gadījumā, ja treniņu sesija tiek kāda iemesla dēļ tiek apturēta, tad pēc tās oficiālā noslēguma tā var tikt pagarināta, kompensējot laiku, kas tika iztērēts, piemēram, sarkano karogu dēļ.