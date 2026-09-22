Talantīgais igauņu basketbolists Vēsārs guvis nopietnu traumu, kas liegs debitēt NBA
Igauņu centra spēlētājs Henri Vēsārs, kurš šovasar tika izraudzīts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā, iedzīvojies ceļgala savainojumā un izlaidīs visu gaidāmo sezonu.
ESPN vēsta, ka basketbolists pagājušajā nedēļā treniņa laikā sarāva ceļgala krusteniskās saites. Oktobrī viņam tiks veikta operācija un, lai atlabtu no savainojuma, igaunis laukumā atgriezīsies tikai nākamsezon. 22 gadus veco Igaunijas basketbolistu šī gada draftā ar kopējo 52. numuru draftēja Losandželosas "Clippers", taču maiņas darījumā viņš nonāca Atlantas "Hawks" sastāvā.
Vēsārs kļuvis par otro igauni, kurš izvēlēts NBA draftā - 1996. gadā kā pirmais tika draftēts Martins Mīrseps. Igauņu centra spēlētājs iepriekšējo sezonu pavadīja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) Ziemeļkarolīnas universitātes "Tar Heels" komandā, kur vidēji mačā izcēlās ar 17 gūtiem punktiem un 8,7 izcīnītām atlēkušajām bumbām. Pirms tam vēl divas pilnas sezonas viņš pavadīja citā NCAA vienībā Arizonas universitātes "Wildcats".
NBA jaunā sezona sāksies 20. oktobrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Ņujorkas "Knicks", izcīnot pirmo titulu kopš tālā 1973. gada.