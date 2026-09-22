Kitija Laksa paliek bez punktiem dramatiskā zaudējumā pret savu bijušo WNBA klubu
Latvijas basketbolistes Kitijas Laksas pārstāvētā Dalasas "Wings" pirmdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) mačā piedzīvoja neveiksmi.
"Wings" viesos ar 86:87 (26:19, 21:24, 21:18, 18:26) zaudēja Fīniksas "Mercury".
Laksa laukumā bija deviņas minūtes un divas sekundes, kuru laikā garām grozam raidīja divus divu punktu metienus un divus tālmetienus, noslēdzot maču bez gūtiem punktiem. Viņa arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, tika pie vienas kļūdas, nopelnīja vienu piezīmi un noslēdza maču ar +/- rādītāju -1.
Dalasas komandā rezultatīvākā ar 30 punktiem, septiņām rezultatīvām piespēlēm un piecām atlēkušajām bumbām bija Peidža Bakersa, kamēr Džesika Šeparde iekrāja 17 punktus un 19 bumbas zem groziem. Mājinieču panākumu ar 31 punktu sekmēja Kalia Kopere, bet Alisa Tomasa pievienoja 15 punktus, 11 atlēkušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles, iekrājot "triple-double".
Vēl 16 sekundes līdz pamatlaika beigām Dalasas klubam bija trīs punktu pārsvars (86:83), taču tas netika nosargāts. Divas ar pusi sekundes līdz pamatlaika izskaņai uzvaru nesošo grozu "Mercury" labā guva Kalia Kopere. Savukārt "Wings" pēdējais uzbrukums bija pagalam neveiksmīgs.
Dalasas komanda, kas jau nodrošinājusi vietu izslēgšanas spēlēs, ar bilanci 26-17 Rietumu konferencē atrodas ceturtajā pozīcijā. Laksa "Wings" vienībai pievienojās pēc šī gada draftā ar pirmo numuru izraudzītās aizsardzes Eizijas Fadas traumas.
Pērn Laksa ar Fīniksas "Mercury" komandu kļuva par WNBA vicečempioni.
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