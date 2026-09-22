Artūra Šilova konkurenti palīdz "Penguins" uzvarēt pārbaudes spēlē, Alberts Šmits nespēlē "Rangers" neveiksmē
Latvijas hokejistu pārstāvētie klubi turpina gatavoties jaunajai Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonai.
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) pirmssezonas pārbaudes spēlē palika ārpus Pitsburgas "Penguins" sastāva, Pitsburgas vienībai izcīnot uzvaru, bet Ņujorkas "Rangers" bez Latvijas aizsarga Alberta Šmita sastāvā piedzīvoja neveiksmi.
"Penguins" mājās ar 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) apspēlēja Bufalo "Sabres". Pirmās trešdaļas vidū laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Konors Djūars, bet otrajā periodā pārsvaru dubultoja Braiens Rasts, gūstot vārtus vairākumā. Otrās trešdaļas turpinājumā "Sabres" vairākumā atguva vienus vārtus, precīzam esot Džeikam Ričardam, taču perioda pēdējā minūtē divu vārtu pārsvaru atjaunoja Eiverijs Heiss. Trešās trešdaļas beigās vēl tukšos viesu vārtos ripu raidīja Elmers Sēderblums.
Pitsburgas komandas vārtus spēles pirmajā pusē sargāja Jūels Blumkvists, kurš tika galā ar desmit no 11 raidījumiem, bet atlikušajā mača daļā Sergejs Murašovs atvairīja visus 13 metienus.
Tikmēr "Rangers" viesos ar 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) zaudēja Ņūdžersijas "Devils". Otrās trešdaļas vidū 1:0 "Devils" labā panāca Niko Hišīrs. Nepilnas piecas minūtes vēlāk rezultātu izlīdzināja Antons Blids, taču trešdaļas pēdējā minūtē mājiniekiem vienu vārtu pārsvaru atjaunoja Timo Maijers.
Trešajā periodā pēc spēlētām septiņām minūtēm neizšķirtu panāca Drū Fortesku, bet nedaudz vairāk kā divas minūtes līdz pamatlaika beigām uzvaru nesošos vārtus guva Džeks Hjūzs.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vēl Kolumbusas "Blue Jackets", kurai sezonas ievadā pēc augustā veiktās pleca operācijas nevarēs palīdzēt Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins, savā laukumā ar 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēlēs metienu sērijā uzvarēja Detroitas "Red Wings". Mājiniekiem uzvaru atnesa Konora Gārlenda realizētais pēcspēles metiens.
NHL pamatturnīrs sāksies 29. septembrī.