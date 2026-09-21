Latvijas izlases uzbrucējs Anrī Ravinskis.
Hokejs
Vakar 23:54
Ravinskis neiekļūst "Canucks" sastāvā un sezonu sāks AHL
Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Vankūveras "Canucks" ir nosūtījis Latvijas izlases uzbrucēju Anrī Ravinski uz Amerikas Hokeja līgas (AHL) klubu Ebotsfordas "Canucks", pirmdien paziņoja NHL klubs.
Vankūveras "Canucks" ģenerālmenedžeris Raiens Džonsons pirmdien paziņoja, ka "Canucks" ir samazinājis savu pirmssezonas sastāvu par 11 spēlētājiem.
Pieci spēlētāji, kuru vidū ir arī Ravinskis, ir nosūtīti uz NHL vienības fārmklubu AHL Ebotsfordas "Canucks".
Vēl pieci spēlētāji pievienosies AHL komandai pēc pārtrauktiem pārbaudes laika līgumiem ar Vankūveras klubu, bet viens spēlētājs ir nosūtīts atpakaļ uz savu junioru komandu.
Šobrīd Vankūveras pirmssezonas sastāvā ir 46 spēlētāji.
Pirmo NHL pamatturnīra sezonas spēli "Canucks" aizvadīs 29. septembrī viesos ar Edmontonas "Oilers".