Francijas izlases spēlētājs Batums beidz basketbolista karjeru
Francijas izlases spēlētājs Nikolā Batums 37 gadu vecumā ir beidzis basketbolista karjeru, pirmdien basketbolists paziņoja sociālajos medijos.
Basketbolists savu lēmumu paziņoja tieši 35 gadus pēc sava tēva nāves. Viņa tēvs Rišārs arī bija profesionāls basketbolists, kurš aneirismas plīsuma dēļ pirms 35 gadiem mira spēles laikā.
Batums no 2008. līdz 2026. gadam spēlēja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubos Portlendas "Trail Blazers", Šarlotas "Hornets", Filadelfijas "76ers" un Losandželosas "Clippers", kur viņš pavadīja arī divas pēdējās sezonas.
Hjūstonas "Rockets" 2008. gadā ar 25. numuru izraudzītais uzbrucējs 1205 NBA pamatturnīra spēlēs vidēji mačā sakrāja 9,6 punktus, 4,7 atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles un 0,9 pārtvertas bumbas.
76 NBA "play-off" spēlēs viņš vidēji mačā sakrāja 8,6 punktus, 4,7 atlēkušās bumbas, 2,2 rezultatīvas piespēles un 0,8 pārtvertas bumbas.
Eiropā Batums ir spēlējis Francijas klubos Lemānas "Sarthe" un Nansī SLUC.
2021. gadā Batums tika atzīts par Francijas labāko spēlētāju, bet 2006. gadā - par Eiropas U-18 čempionāta vērtīgāko spēlētāju.
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Francijas izlasē Batums 2021. un 2024. gadā izcīnīja sudraba medaļas olimpiskajās spēlēs, 2014. un 2019. gadā - bronzas medaļas Pasaules kausa izcīņā, kā arī sakrāja pilnu medaļu komplektu Eiropas meistarsacīkstēs, par čempionu kļūstot 2013. gadā Slovēnijā.