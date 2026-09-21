Zināms, kur karjeru turpinās Latvijas basketbola izlases kapteinis Lomažs
Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomažs karjeru turpinās Slovēnijas vienībā Ļubļanas "Olimpija", kas būs viena no "Rīgas zeļļu" pretiniecēm gaidāmajā ULEB Eirokausā, ziņo portāls "Krepsinis.net".
Pagājušajā sezonā Lomažs pārstāvēja Lietuvas basketbola klubu Klaipēdas "Neptūnas", ar kuru kopā izcīnīja Lietuvas Basketbola līgas (LKL) bronzas godalgas.
Latvijas basketbolists aizvadītajā sezonā 16 Eirokausa mačo caurmērā izcēlās ar 18,6 punktiem un 4,1 rezultatīvu piespēli. Tikmēr 31 LKL pamatturnīra cīņās Lomažs vidēji guva 16,7 punktus un iekrāja 4,2 rezultatīvas piespēles, bet desmit "play-off" mačos caurmērā guva 15,5 punktus.
2024./2025. gada sezonu uzbrūkošais aizsargs sāka Turcijas augstākajā līgas vienībā Denizli "Merkezefendi", bet sezonas vidū pārcēlās uz Bonnas "Telekom Baskets" komandu.
Karjeras laikā Lomažs pārstāvējis pašmāju klubus "Jelgava", "Jūrmala" un "Ventspils", bet ārvalstīs spēlējis arī Itālijas klubā Boloņas "Virtus", spāņu "Zaragosa", vācu Oldenburgas "EWE Baskets" un "Gottingen", kā arī Francijas vienībā Vilērbānas ASVEL.
Gaidāmajā sezonā Eirokausā "Olimpija" A apakšgrupā cīnīsies ar "Rīgas zeļļiem", "Le Mans" no Francijas, Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas, Saloniku "Aris" no Grieķijas un Rostokas "Seawolves" no Vācijas.