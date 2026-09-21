Šilovs atklāj savas sajūtas pirms jaunās NHL sezonas
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs pirms gaidāmās Nacionālās hokeja līgas (NHL) sezonas sākuma, salīdzinot ar pagājušo gadu, jūtas nobriedušāks, atzina Šilovs.
Šilovs Pitsburgas "Penguins" rindās nonāca 2025. gada vasarā, un šī būs viņa otrā sezona Pitsburgas vienībā.
Viņš savā pirmajā pilnvērtīgajā NHL sezonā devās laukumā 39 regulārā čempionāta spēlēs, kurās atvairīja 88,8% metienu un ielaida vidēji 3,07 vārtus. Savukārt Stenlija kausa izcīņā, kurā Pitsburgas komanda nepārvarēja pirmo kārtu, latvietis trīs spēlēs tika galā ar 93,9% pretinieku raidījumu un vidēji vārtos ielaida 1,52 ripas.
"Es vienkārši domāju, ka, jo vairāk tu spēlē, jo labāk saproti katru komandu un to, kā tā spēlē. Tad tu uzzini vairāk par spēlētājiem, par to, kā viņi spēlē, par viņu stilu. Es domāju, ka tas ir saistīts ar to, cik liela meistarība ir katrai komandai. Tev vienmēr jābūt modram, kāds var izdarīt kaut ko negaidītu. Lielākajā daļā gadījumu es vienkārši domāju, ka līmenis ir tik augsts, ka vienkārši jābūt modram," sarunā ar komandas pārstāvi teica vārtsargs.
Viņš aizvadītās sezonas beigās bija iedzīvojies ceļgala problēmās un tam arī nācās pielāgot savu starpsezonas treniņu grafiku. Šilovs atgriezās Pitsburgā augusta vidū, taču mēneša beigās jutās jau 100% gatavs jaunajai sezonai.
"Jūtos lieliski. Man šķiet, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, esmu kļuvis nobriedušāks, jau zini, ko gaidīt. Tas nav sprints, tas ir maratons. Spēļu ir tik daudz, un jākoncentrējas uz katru dienu atsevišķi. Man patīk teikt, ka nav ne pagātnes, ne nākotnes, ir tikai tagadne," piebilda Latvijas hokeijsts.
Pagājušajā sezonā "Penguins" ieņēma septīto vietu Austrumu konferencē, bet Stenlija kausa izcīņas pirmajā kārtā ar 2-4 piekāpās Filadelfijas "Flyers" komandai.
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"Penguins" aizvadīs pirmo pārbaudes spēli pirmdien, savā laukumā uzņemot Bufalo "Sabres". Mačs sāksies plkst. 2. pēc Latvijas laika naktī no pirmdienas uz otrdienu.