VIDEO: futbola eksotikā ceļa rullis nežēlo bijušo Anglijas futbola zvaigzni
Foto: ekrānuzņēmums no video
Brīdis, kad ceļa rullis uzbrauc virsū Androsa Taunsenda kājai.
Futbols

VIDEO: futbola eksotikā ceļa rullis nežēlo bijušo Anglijas futbola zvaigzni

Sporta nodaļa

Jauns.lv

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Taizemes futbola līgā cietis bijušais Anglijas futbola izlases spēlētājs Andross Taunsends, kuram, iesildoties, virsū uzbrauca ceļa rullis.

VIDEO: futbola eksotikā ceļa rullis nežēlo bijušo ...

35 gadus vecais Taunsends, kurš karjeras laikā spēlējis "Tottenham", "Ipswich", "Watford", "Newcastle", "Crystal Palace", "Everton", "Luton Town" un "Antalyaspor", nesen pievienojās futbola eksotikai - Taizemes futbola līgas komandai "PT Prachuap".

Iesildoties pirms otrā puslaika spēlē pret "Patani", notika bīstams incidents. Taunsendam virsū uzbrauca ceļa rullis. Video redzams, kā ceļa rullis pārbrauc pāri Taunsenda kājai, bet viņa komandas biedri par notiekošo ir šokēti. Pēcāk Taunsends gan apstiprināja, ka nopietnu savainojumu nav guvis. 

"Izrādās, ka izbraukuma spēle pret "Stoke" nebija nemaz tik slikta," sociālajā tīklā "Instagram" par incidentu izteicās pats futbolists. "Vēl viena diena Taizemes futbolā," turpināja 35 gadus vecais sportists, kurš karjeras laikā aizvadījis 13 spēles Anglijas futbola izlasē. 

Konkrētajā mačā "PT Prachuap" svinēja uzvaru ar 3:0, bet pats Taunsends pēc incidenta bija spējīgs doties laukumā, spēlējot mača izskaņā. Šī nav pirmā Taunsenda pieredze Taizemes futbolā. Pirms pievienošanās "PT Prachuap" viņš spēlēja citā šīs valsts klubā "Kanchanaburi Power". 

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