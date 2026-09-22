Nolikuma neievērošana liedz Kristapa Valtera ambiciozajam projektam piedalīties Latvijas Jaunatnes basketbola līgā
Pirmdien, 21. septembrī, Latvijas Basketbola savienības paspārnē esošā Jaunatnes komisija lēma liegt Latvijas Jaunatnes basketbola līgā piedalīties Kristapa Valtera basketbola akadēmijas komandām. LJBL direktors Elvijs Mičulis Jauns.lv skaidroja iemeslus šādam lēmumam.
Biedrība "KV Basketbola akadēmija", kā iniciāļi norāda uz bijušo basketbolistu Kristapu Valteru, dibināta 2021. gadā. Bez Kristapa Valtera, kurš norādīts kā biedrības patiesā labuma guvējs, tādi paši statusi ir arī Ralfam Blankveinam un Aleksandram Borovenskim. Pats Valters pēc karjeras beigām bijis gan treneris Latvijas Basketbola līgas augstākās līgas klubam, gan pēc spēka otrās līgas komandai, gan arī individuāli trenējis bērnus un jauniešus.
Sociālajos tīklos redzams, ka šī gada jūnijā tika izsludināta jauno audzēkņu uzņemšana, kuri dzimuši no 2013. līdz 2020. gadam. Aicinājumā tika norādīts, ka jaunos audzēkņus sagaida četri treniņi nedēļā, sagatavošana Latvijas Jaunatnes basketbola līgai un komandas veidošana, piedalīšanās starptautiskajos turnīros, vispārējā sagatavotība un disciplīna. Mēneša maksa par katru bērnu tika norādīta 120 eiro.
Acīgākie bija pamanījuši, ka divas Kristapa Valtera basketbola akadēmijas komandas bija iekļautas Latvijas Jaunatnes basketbola līgas kalendārā, taču īsi pēc sezonas sākuma (pirmās spēles notika ar 12. septembri) no kalendāra tās pazudušas. Kā Jauns.lv atklāja Latvijas Jaunatnes basketbola līgas direktors Elvijs Mičulis, tad tam ir nopietns iemesls.
"Ar Kristapu jau labu laiku pirms šīs sezonas runājām, ka būs šāda komanda. Viņi pieteicās, taču LJBL nolikumā rakstīts, ka sporta klubiem un biedrībām jārealizē interešu izglītības programmas basketbolā, par ko jābūt dokumentiem. Uz pieteikšanās brīdī viņiem šādu dokumentu nebija, taču mutiski vienojāmies, ka tos sakārtos," situāciju skaidro LJBL direktors. Nolikuma 4.7 punktā skaidri definēts, ka biedrībām un sporta klubiem, piesakot dalību čempionātā, papildus pieteikumam nepieciešams iesniegt dokumentus, kas apliecinātu biedrības vai sporta kluba realizētas interešu izglītības programmas basketbolā.
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Lai arī esošo dokumentu sākotnēji nebija, Kristapa Valtera basketbola akadēmijas komandas tika iekļautas jau laicīgi LJBL kalendārā. Mičulis to skaidroja ar apsvērumu, lai nerastos pārmetumi no citiem brīdī, ja, piemēram, LJBL kalendārs tiktu rediģēts ārpus kārtas septembra sākumā. "Tuvojoties čempionātam, redzējām, ka šis interešu izglītības statuss joprojām viņiem nav. Nodevām ziņu, ka, kamēr dokumenti nav sakārtoti, komandas netiks pielaistas čempionātam."
Paralēli ar jautājumiem par Kristapa Valtera basketbola akadēmijas statusu pie LBS vērsās citu sporta skolu treneri un vadības. Līdz ar to 21. septembrī tika sasaukta Jaunatnes komisija, kuras sastāvā atrodas personas no dažādām sporta skolām un organizācijām, skaidroja Mičulis. "Plašāki jautājumi tiek pieņemti Jaunatnes komisijā, lai būtu lielāka pārstāvniecība un kvorums. Jaunatnes komisijā pieņemto mēs respektējam. Bija balsojums par šo jautājumu, kura rezultātā nolemts, ka komandai ir liegts piedalīties čempionātā, kamēr nav sakārtoti dokumenti." Biedrībai gan šo lēmumu ir iespējams arī apstrīdēt, taču pēc esošā verdikta Kristapa Valtera basketbola akadēmijas komandas 2026./2027. gada Latvijas Jaunatnes basketbola līgā nestartēs.
Pieminētais nolikuma punkts 4.7 arī norāda uz vēl vienu vērā ņemamu apstākli. "LJBL čempionātā komandas tiesīgi vadīt tikai tie treneri, kuri ir iekļauti Latvijas Sporta federāciju padomes sporta speciālistu reģistrā." KV basketbola akadēmijas sociālo tīklu ierakstā bija norādīts, ka ar jaunajiem basketbola talantiem strādāšot divi treneri - Ralfs Blankveins un Dinārs Zāģers.
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No abiem trenera sertifikāts ir otrajam, kuram līdz 2031. gada 19. aprīlī ir spēkā esošs B kategorijas vispusīgās fiziskās sagatavotības trenera sertifikāts. Ralfa Blankveina vārds LSFP sporta speciālistu reģistrā nav atrodams. Arī paša Kristapa Valtera vārds sporta speciālistu reģistrā nav redzams.
LJBL jaunā sezona gan sākusies ar rekordskaitu komandu skaitu, kas sasniegts trešo gadu pēc kārtas. "Īpaši priecē rekordliels komandu skaits U-12 vecuma grupā," atklāj Mičulis. "Tas liecina par kopējo darba rezultātu. Gribētos ticēt, ka ir arī "EuroBasket 2025" ietekme, taču tāda ir arī sporta skolu treneru iesaistei un vecākiem." Šajā sezonā tiks turpināti visi iesāktie projekti, bet jauninājums būs treneru izaugsmes programma.